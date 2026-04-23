伊朗戰爭致石油危機　印尼：俄羅斯將供應1.5億桶石油

印尼能源與環境特使哈希姆（Hashim Djojohadikusumo）宣布，在印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）近期訪問莫斯科後，俄羅斯已同意向印尼供應至多1.5億桶石油。



法新社引述印尼內閣秘書泰迪星期四（4月23日）發布的聲明說，普拉博沃上周在克里姆林宮會見了俄羅斯總統普京，雙方討論了加強戰略夥伴關係，包括能源領域的夥伴關係。

與許多國家一樣，由於中東戰爭導致全球油價飆升，印尼面臨着巨大的壓力，並一直在努力尋找替代石油供應來源。印尼約20%至25%的原油進口來自中東，並經由至關重要的霍爾木茲海峽運輸。

哈希姆也是普拉博沃的弟弟，安塔拉通訊社引述他說：「印尼已獲得俄羅斯政府的承諾。我們可以在印尼儲存1.5億桶石油，以應對經濟波動問題。」

圖為2026年2月19日，印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto，中）、哈薩克總統總統託卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev），以及多國領導人出席在美國舉行的「和平委員會」（Board of Peace）成立大會。 （Reuters）

他還說，俄羅斯已同意以優惠價格向印尼供應1億桶石油，如有需要，未來還將額外供應5000萬桶。

印尼是東南亞最大的經濟體，它雖然是石油生產國，但同時也是石油淨進口國。政府為燃油提供鉅額補貼。政府承諾今年不會提高補貼燃油的價格。

據能源與礦產資源部長巴赫里爾稱，這個群島國家每天消耗約160萬桶燃油，而日產量約為60萬桶。

印尼政府上個月宣布實行燃油配給制，並強制要求公務員每周居家辦公一天，以節約能源儲備。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

