伊朗高層紛發表團結言論　反駁特朗普內鬥說法

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，伊朗「強硬派」與「溫和派」之間內鬥嚴重。對於特朗普的說法，伊朗高層4月23日相繼發表團結言論。



2026年2月24日，伊朗德黑蘭，圖為伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在會議上發表講話。（Getty）

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在社交媒體發文說，伊朗內部不存在激進與溫和之分，強調「我們都是伊朗人，都是革命者」。他表示，憑借國家和民族「鋼鐵般的團結」，以及對伊朗最高領袖的忠誠，伊朗將讓侵略者付出代價。

伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）也在網上發文稱，伊朗人民比以往任何時候都更加團結一致，強調伊朗國家機構依然保持團結、目標一致並紀律嚴明，這反映以色列恐怖主義式殺戮的失敗。他又稱，戰場和外交是伊朗在當前戰事中，協同並進的「兩條戰線」。

另外，伊朗議會議長加利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）也稱，伊朗「沒有激進派或溫和派」，措詞與佩澤希齊揚相似。