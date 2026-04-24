中國商務部長晤平治與空中巴士高層　籲歐盟調整保護主義措施

中國商務部部長王文濤4月23日在北京會見歐洲汽車工業協會主席、平治（Benz，又譯奔馳）集團董事長康林松（Ola Källenius），空中巴士（Airbus）公司行政總裁傅里（Guillaume Faury）。雙方就中歐汽車產業合作，以及近期歐盟對華經貿限制措施等議題交流。



王文濤指出，當前國際經貿格局正經歷深度重構，汽車行業亦處於轉型之中。今年是中國「十五五」規劃開局之年，中國將繼續擴大高水平對外開放，加快發展新質生產力，促進產業高端化、智能化、綠色化發展，這將為包括奔馳在內的外資企業提供穩定預期和廣闊機遇。

王文濤強調中歐妥善解決電動汽車案，向世界釋放雙方有意願、有能力通過對話解決分歧的清晰信號，但近期歐盟出台的一系列具有保護主義色彩的經貿限制措施，已對中歐經貿關係造成實質損害。

中方已表達嚴正關切，並將堅定維護中國企業合法權益。王文濤希望空中巴士、平治集團及歐洲汽車產業界積極發聲，呼籲歐方調整不當條款，為中歐企業合作營造公平、公正、非歧視的市場環境。

康林松回應表示，中國的「十五五」規劃為平治集團發展提供戰略機遇，平治將堅持長期主義，他稱歐洲汽車產業重視對華合作，願繼續發揮積極作用，支持歐中雙方通過對話磋商化解經貿摩擦。

傅里表示，當前國際局勢複雜多變，中國的穩定性、確定性為空中巴士在華長期發展提供了有利條件。空中巴士堅定看好中國市場的光明前景，願繼續加深對華投資布局和產業鏈協同，加強與中國企業互利合作，為中國航空產業高質量發展貢獻力量。