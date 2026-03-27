中國商務部：對美國破壞全球產供鏈、阻綠色產品貿易做法發起調查

中國商務部3月27日表示，對美國破壞全球產供鏈相關做法和措施發起貿易壁壘調查，又指對美國阻礙綠色產品貿易相關做法和措施發起貿易壁壘調查。



2026年3月19日，中國北京，圖為商務部發言人何詠前簡報中美巴黎經貿磋商細節。（中國商務部）

在調查有關美國破壞全球產供鏈相關做法方面，中國商務部在公告指，商務部獲得的初步證據和信息顯示，美國在貿易相關領域實施大量嚴重破壞全球產供鏈的做法和措施，包括但不限於：限制或禁止中國產品進入美國市場、限制或禁止高新技術產品對華出口，以及限制或禁止關鍵領域雙向投資等。

中方稱上述做法和措施可能嚴重損害中國企業的貿易利益，其中部份措施涉嫌違反世貿組織規則等中美兩國共同締結或參加的經濟貿易條約或協定，商務部決定自3月27日起對美國相關做法和措施啟動貿易壁壘調查。

中美關係・中美貿易・中美貿易戰・中美晶片戰：2024年4月24日路透社拍攝的設計圖片，相中可見美國與中國國旗。（Reuters）

在調查有關美國阻礙綠色產品貿易做法方面，商務部稱獲得的初步證據和信息顯示，美國在貿易相關領域實施多項阻礙綠色產品貿易的做法和措施，包括但不限於：限制綠色產品對美出口、減緩新能源項目部署、限制綠色產品相關技術合作等。

中方稱，上述做法和措施可能嚴重損害中國企業的貿易利益，其中部份措施涉嫌違反世貿組織規則等中美兩國共同締結或參加的經濟貿易條約或協定，決定自3月27日起對美國相關做法和措施啟動貿易壁壘調查。