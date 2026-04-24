王毅訪泰國晤總理阿努廷　稱冀泰方加大打擊網賭電騙力度

中國外長王毅到訪泰國，4月24日在曼谷會見泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul），據泰媒報道，會談前兩人輕鬆互動。中國外交部指，王毅在會談時談到希望泰方加大打擊網賭電騙力度，為中泰關係營造良好環境。



泰國頭條新聞報道，抵達後，王毅與阿努廷親切握手，兩人互相稱讚對方帥氣，王毅先指「您看起來非常英俊。」阿努廷隨後微笑回應稱「我不如您帥。」王毅聽後開懷大笑。

中國外交部指，阿努廷請王毅轉達對中國領導人的良好祝願，表示去年泰中共同慶祝建交50周年，兩國關係站上新的歷史起點，他早前陪同哇集拉隆功國王成功訪華，親身感受「泰中一家親」又「親上加親」。

中國外長王毅到訪泰國，4月24日在曼谷會見泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）（中國外交部）

他稱面對當前動盪國際形勢，泰方堅定奉行一個中國政策，願同中方一道落實好兩國元首共識，加強發展戰略對接，密切各領域合作，堅決打擊網賭電騙，讓泰中友好更加深入人心，他又感謝中方為泰柬妥處邊境衝突所作不懈努力，期待中方繼續發揮建設作用。

中方稱，王毅首先轉達中國領導人親切問候，表示去年哇集拉隆功國王成功對華進行國事訪問，兩國元首共同開啟中泰命運共同體建設新篇章。他指中國始終是泰方可信賴、可依靠的戰略合作夥伴，「中泰一家親」有著牢固民意和社會基礎，正在展現更加廣闊前景。

中國外長王毅到訪泰國，4月24日在曼谷會見泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）（中國外交部）

他又指面對變亂交織國際形勢，中方願同泰方相互尊重、相互信任、相互支持，弘揚傳統友誼，加強戰略協作，拓展新能源、基礎設施建設、農業等領域合作，推動構建更為穩定、更加繁榮、更可持續的中泰命運共同體，不斷為地區穩定與發展作出新貢獻。

王毅表示，中方將支持總理閣下帶領泰新一屆政府加快發展經濟，改善民生福祉，希望泰方加大打擊網賭電騙力度，為中泰關係營造良好環境。作為泰柬共同朋友，中方願繼續為雙方接觸對話、重建互信、改善關係搭建平台。