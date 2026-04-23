中國柬埔寨2+2首次會議　王毅：國際局勢動盪仍堅持守望相助

中柬外長、防長「2+2」戰略對話機制首次會議4月22日在金邊舉行，中國外交部長王毅、國防部長董軍與柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆、副首相兼國防大臣迪西哈共同主持。雙方就雙邊關係、政治安全與防務安全合作、國際地區形勢等議題深入交換意見，達成廣泛共識。



新華社報道，王毅表示，當前國際局勢劇烈動盪，變亂交織，地區國家穩定發展遭受衝擊。面對複雜嚴峻的外部環境，中柬兩國保持戰略清醒，堅持守望相助，相互信任得到鞏固，戰略韌性持續增強。習近平主席去年4月歷史性訪柬並同柬領導人深入戰略溝通，開啟構建新時代全天候中柬命運共同體的新篇章。

王毅稱，兩國領導人決定建立中柬外長、防長「2+2」戰略對話機制，為雙方增進戰略互信、加強戰略協作注入新的動力。機制首次會議的舉行，充分表明中柬歷經考驗的鐵杆友誼，彰顯雙方對深化中柬戰略合作的高度重視。中方願同柬方將機制打造成提升政治安全和防務安全合作的戰略平台，鞏固中柬守望相助、團結合作的重要抓手，為推進中柬命運共同體建設作出新的貢獻。

王毅說，面對世界百年變局加速演進，中柬比任何時候都更需要緊密團結。雙方要深化政治安全合作，加強治理經驗交流，提升各自執政能力，將發展與安全的主導權緊握在自己手中。中方支持柬泰兩國落實中柬泰三方撫仙會晤共識，用好現有雙邊機制，加強對話、重建互信、轉圜關係，願為柬泰開展更全面有效溝通提供平台。中方將繼續支持柬加快發展振興、不斷改善民生，願為柬邊民安置等繼續提供人道支持，推進減貧示範合作項目。

王毅表示，當前國際社會正經歷冷戰結束以來最為深刻的動盪變革。中方讚賞柬方積極支持習近平主席提出的四大全球倡議，願同柬方在相關倡議框架下深化合作，構建安危與共、求同存異、對話協商的亞洲安全模式，推動全球治理體系朝着更加公正合理的方向發展。

2026年4月22日，中柬外長、防長「2+2」戰略對話機制首次會議在金邊舉行，外交部長王毅、國防部長董軍同柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆、副首相兼國防大臣迪西哈共同主持。（中國外交部）

董軍表示，中柬外交與國防兩個領域同頻共振、協同發力，是應對風險挑戰、築牢安全屏障的戰略選擇，必將為維護兩國安全發展利益和地區長治久安注入新的動力。當前國際和地區安全形勢複雜多變，中方願與柬方共同努力，深耕厚植軍事安全互信，續寫兩軍「古交如真金」的新篇章，為構建新時代全天候中柬命運共同體作出新的更大貢獻。

布拉索昆表示，柬中外長、防長「2+2」戰略對話機制體現了柬中關係的高度和深度，對增進雙方戰略互信、深化務實合作具有不可替代的重要作用，必將促進兩國關係長遠發展。中國是柬最信賴的朋友，感謝中方對柬全方位支持。

他說，柬中鐵杆友誼紮根兩國人民，惠及兩國人民。柬方堅定恪守一個中國原則，堅定支持中國為實現國家統一所作的一切努力，願同中方不斷充實「鑽石六邊」合作架構和「工業發展走廊」「魚米走廊」等務實合作，共同推進柬中命運共同體建設取得更多成果。柬方高度讚賞中方在國際和地區事務中秉持公正客觀立場，支持中方提出的系列重大全球倡議，願同中方密切多邊協作，攜手維護多邊主義，推動構建平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。

迪西哈表示，此次對話充分展現柬中牢不可破的傳統友好和全面戰略合作夥伴關係，增進了兩國高層戰略溝通，深化了雙方政治互信。柬方始終高度重視柬中在國防安全等領域合作，願在現有雙邊框架下總結經驗，凝聚合力，積極探討合作新路徑，推動柬中關係取得更大發展。

雙方一致認為，面對當前國際形勢，雙方要保持戰略清醒和戰略定力，捍衛政治安全和政權安全，相互支持彼此核心利益，紮實推進各領域務實合作，持續為中柬命運共同體增添新內涵；統籌推進高質量發展和高水平安全，反對任何勢力離間中柬鐵杆友誼；深化兩國執法與防務合作，合力嚴打網賭電詐，維護各自網絡安全；在四大全球倡議框架內積極開展合作，支持通過對話談判解決地區糾紛，共同反對單邊霸凌和強權政治，維護全球自由貿易和國際公平正義。