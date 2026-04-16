伊朗外長阿拉格齊與王毅通電話　通報伊美談判最新情況

中共中央政治局委員、外交部長王毅4月15日同伊朗外長阿拉格齊通電話。



新華社報道，阿拉格齊通報伊美談判最新情況及伊方下步考慮，表示伊方願通過和平談判方式，繼續尋求理性、現實的解決方案。伊方高度讚賞中方一直以來為推動局勢緩和降溫所作努力，期待中方為促和止戰發揮積極作用。

圖為2024年12月28日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同伊朗外長阿拉格齊會談。（中國外交部）

王毅表示，中方一如既往支持伊朗維護自身主權安全和民族尊嚴。習近平主席鄭重提出關於維護和促進中東和平穩定的四點主張，為化解危機貢獻了中國方案。當前局勢來到戰和轉換的關鍵階段，和平窗口正在打開。中方支持保持停火和談判勢頭，這符合伊朗人民根本利益，也是地區國家和國際社會共同期盼。

王毅伊朗作為霍爾木茲海峽沿岸國家的主權安全和合法權益應得到尊重和維護，同時，國際通行海峽的航行自由與安全也應得到保障，努力恢復海峽的正常過航是國際社會的一致呼聲。中方願本着習近平主席四點主張精神，繼續推動局勢緩和，促進地區國家改善關係，為最終實現中東地區持久和平穩定發揮建設性作用。