伊朗媒體：德黑蘭機場將恢復赴華航班
撰文：洪怡霖
出版：更新：
伊朗伊斯蘭共和國通訊社24日報道，德黑蘭伊瑪目霍梅尼國際機場方面說，這座伊朗首都最大機場25日起將逐步恢復飛往土耳其伊斯坦布爾、阿曼馬斯喀特和中國北京的國際航班。
機場公關主任阿胡拉·穆罕默迪說，首班前往伊斯坦布爾的航班由伊朗航空公司執飛，將於當地時間25日6時45分起飛；前往馬斯喀特的航班由塞佩赫蘭航空公司執飛，將於11時起飛；前往北京的航班由馬漢航空公司執飛，計劃於6時50分起飛。
美國和以色列2月28日聯手對伊朗發起大規模軍事行動後，伊朗關閉領空，全國民航運營中斷。4月18日，伊朗重新開放東部空域，允許國際航班起降，另一些機場也逐步恢復客運航班。
伊朗民航部門表示，一旦軍方和民政部門完成技術和運營準備工作，伊朗各機場的航班服務將逐步恢復正常。
中國駐伊朗大使館23日在使館網站發佈消息，再次提醒中國公民暫勿前往伊朗。使館說，當前伊朗開放部分空域，但地區局勢仍存在很大不確定性，伊朗安全形勢依然複雜多變。
美國對伊朗戰事花費巨大 美媒：日均近10億美元內塔尼亞胡披露患前列腺癌 稱成功治療 因伊朗戰事延遲公布伊朗戰爭｜斯里蘭卡：擬購買俄羅斯原油 用人民幣付款意大利拒絕取代伊朗參加世界盃 強調「資格應在球場上取得」