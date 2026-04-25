伊朗媒體：德黑蘭機場將恢復赴華航班

伊朗伊斯蘭共和國通訊社24日報道，德黑蘭伊瑪目霍梅尼國際機場方面說，這座伊朗首都最大機場25日起將逐步恢復飛往土耳其伊斯坦布爾、阿曼馬斯喀特和中國北京的國際航班。



機場公關主任阿胡拉·穆罕默迪說，首班前往伊斯坦布爾的航班由伊朗航空公司執飛，將於當地時間25日6時45分起飛；前往馬斯喀特的航班由塞佩赫蘭航空公司執飛，將於11時起飛；前往北京的航班由馬漢航空公司執飛，計劃於6時50分起飛。

美國和以色列2月28日聯手對伊朗發起大規模軍事行動後，伊朗關閉領空，全國民航運營中斷。4月18日，伊朗重新開放東部空域，允許國際航班起降，另一些機場也逐步恢復客運航班。

五名美國被拘留者2023年9月18日搭乘卡塔爾航空的飛機，從伊朗德黑蘭飛抵卡塔爾多哈。他們獲釋是美伊換囚協議的一部份，兩國以被關押5名美國公民，與5名被關押的伊朗人進行交換。圖為飛機飛抵多哈國際機場。（Reuters）

伊朗民航部門表示，一旦軍方和民政部門完成技術和運營準備工作，伊朗各機場的航班服務將逐步恢復正常。

中國駐伊朗大使館23日在使館網站發佈消息，再次提醒中國公民暫勿前往伊朗。使館說，當前伊朗開放部分空域，但地區局勢仍存在很大不確定性，伊朗安全形勢依然複雜多變。