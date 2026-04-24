伊朗戰爭｜斯里蘭卡：擬購買俄羅斯原油　用人民幣付款

撰文：觀察者網
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由於美國和伊朗之間的衝突已導致霍爾木茲海峽關閉，全球石油供應遭受嚴重衝擊，高度依賴原油進口的南亞多國已面臨能源危機。據斯里蘭卡《每日鏡報》（Daily Mirror）4月23日報道，斯里蘭卡政府計劃從俄羅斯購買原油，並使用人民幣支付貨款。

斯里蘭卡新任能源部長卡魯納蒂拉克（Aruna Karunatilake）表示，斯里蘭卡政府已保障燃料庫存，確保今年7月前不會出現供應中斷。他補充說：「我們將制定相關細節，以確保此後的持續供應。」

2026年4月10日，斯里蘭科倫坡（Colombo）的一個加油站，37歲的自動人力車司機迪薩納亞卡（Kelum Dissanayaka）看着加油站工作人員為他的三輪車加油。（Reuters）

當被問到購買俄羅斯原油的計劃時，卡魯納蒂拉克告訴《每日鏡報》，相關討論仍在進行中，預計將在進行兩輪談判後敲定具體的協議。他透露，斯里蘭卡方面正在討論港口卸貨和支付機制等安排，已選擇人民幣作為與俄羅斯公司交易的結算貨幣。

此前，美國財政部外國資產控制辦公室已宣布，延長俄羅斯石油銷售的制裁豁免，允許在美東時間4月17日至5月16日間對已經裝船的俄羅斯原油或石油產品進行銷售、交付和卸貨等交易。

霍爾木茲海峽關閉後，斯里蘭卡等南亞國家陷入能源危機。半島電視台指出，斯里蘭卡60%的能源需求依賴進口，其中大部分通過霍爾木茲海峽運輸。危機已促使該國實行燃油配給制度，一輛摩托車每周可分配5升燃料，小汽車15升。

斯里蘭卡還從4月1日起大幅上調電價，對大部分用戶而言，一度電的價格從61斯里蘭卡盧比（約1.53港元）漲至84斯里蘭卡盧比（約2.1港元）；每月用電不足30度的用戶電價漲幅較小，為11%。

上周，滙豐控股行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）在一場投資論壇上表示，中東緊張局勢已抬高部分地區買家為石油支付的價格，他聽說在斯里蘭卡，石油採購價格達到每桶286美元（約2241港元）。但斯里蘭卡錫蘭石油公司否認了這一說法，稱相關信息虛假且具有誤導性。

三大洲社會研究所政治經濟學家伊蘭佩魯馬（Shiran Illanperuma）對半島電視台表示，對於斯里蘭卡來說，購買俄羅斯原油是一個可行的選擇，因為鄰國印度擁有精煉俄羅斯原油所需的設備。

2026年3月2日，斯里蘭卡拉特納普勒（Ratnapura），由於美國和以色列與伊朗發生衝突，人們對燃料供應的擔憂日益加劇，車輛在加油站外排起長隊。（Reuters）

但伊蘭佩魯馬也指出，在短期內，除了實行燃油配給、限制燃料消耗等措施之外，斯里蘭卡政府能做的事情並不多。他認為，從中期來看，斯里蘭卡需要提高燃料儲存能力，「斯里蘭卡沒有足夠的設施來儲備可供長期消耗的燃料，不像其他國家擁有可以支撐數月的儲量。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

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