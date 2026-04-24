意大利拒絕取代伊朗參加世界盃　強調「資格應在球場上取得」

意大利體育部長阿博迪（Andrea Abodi）4月23日明確表示，意大利國家足球隊不會取代伊朗參加今年夏天在美墨加舉行的世界盃，強調「資格要在球場上取得」，此舉「既不適當也不可能」。



2026年3月26日，意大利國家隊對戰北愛爾蘭（Reuters）

此前美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的親密盟友、意大利裔美國特使贊波利（Paolo Zampolli）向國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）提出建議，即由四屆世界盃冠軍意大利取代伊朗參賽，贊波利稱這是他作為意大利裔人士的「夢想」。

2026年3月16日，美國特使贊波利（右）與肯尼迪中心董事會成員共進午餐。（Reuters）

意大利隊在一個月前的附加賽內，互射十二碼不敵波斯尼亞，連續第三次無緣世界盃決賽週。

對於贊波利的「提議」，阿博迪堅定稱，資格取決於競技表現，而非政治提議。

另一方面，伊朗作為亞洲足協的頂級種子隊，在最終預選賽階段10戰僅1負，輕鬆以小組頭名出線。伊朗足協主席塔傑（Mehdi Taj）向伊朗媒體明確表示，伊朗隊將按計劃參賽。國際足協亦確認，伊朗隊官員一直參與世界盃籌備會議，從未收到退賽請求。

根據賽程，伊朗隊的三場小組賽都將在美國舉行，首戰定於6月15日在洛杉磯對陣新西蘭。