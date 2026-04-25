美歐建立關鍵礦物夥伴關係　冀降低對中國依賴

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）和歐盟貿易專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）4月24日簽署了一份有關關鍵礦產生產和安全合作的諒解備忘錄，建立在關鍵礦產領域的戰略夥伴關係，期望能夠降低對中國在這方面的依賴。



據路透社報道，魯比奧在簽署備忘錄前的講話中並沒有提及中國，但他表示，與布魯塞爾達成的初步協議反映出西方盟友日益認識到供應鏈和關鍵礦產對其經濟成功的重要性。

魯比奧表示：「這些資源（關鍵礦物）過度集中，被一兩個地方壟斷，這是不可接受的風險。我們需要實現供應鏈多元化。」

謝夫喬維奇則指，他希望這份備忘錄能推動整體進程，並表示希望一些初步試點計劃能在年底前啟動，以測試價格下限機制。

謝夫喬維奇表示：「方向很明確，他說。 關鍵礦產是塑造未來的每個行業的核心。」

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）同日也與謝夫喬維奇會面，其後宣布了一項單獨的行動計劃，旨在協調關鍵礦產的貿易政策，以解決他們所謂的「扭曲關鍵礦產供應鏈的非市場政策和做法」。

格里爾表示，華盛頓和布魯塞爾將探討如何透過貿易措施，例如調整邊境價格下限，來加強國內關鍵礦產產業以及對工業競爭力至關重要的下游產業。

謝夫喬維奇在國務院發表講話時表示，這些協議將加強跨大西洋關係，並確保雙方更快實現共同目標。

2026年4月24日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio，右）與歐盟貿易專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic，左）簽署了一份有關關鍵礦產生產和安全合作的諒解備忘錄，建立在關鍵礦產領域的戰略夥伴關係，期望能夠降低對中國在這方面的依賴。（X@SecRubio）

他強調：「我完全同意國務卿魯比奧的觀點，現在真正的考驗在於項目的執行。我們如何才能將簽署的這些協議轉化為切實可行的項目，為我們的企業帶來實實在在的利益？」