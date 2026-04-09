美歐信任裂痕持續擴大　民調：更多歐洲人認為美國比中國更具威脅

跨大西洋信任裂痕持續擴大，歐洲民眾對美敵意持續攀升，一份最新民調再次揭開美歐同盟深層危機。



美國「政客新聞網（Politico）」近期開展的一項針對西班牙、德國、法國、意大利、波蘭和比利時六個歐盟國家的民調顯示，視美國更具威脅的受訪者比例（36%）超過中國（29%），除法國和波蘭外，其餘四國都認為來自美國的威脅高於中國，折射出特朗普重返白宮後，歐洲民眾對美國的信任度崩塌式下降。

這份民調於3月13日至21日進行，覆蓋上述六國的6698名民眾。

4月8日發表的民調報告指出，自2025年1月重新執政以來，特朗普多次質疑美國對北約的承諾，威脅吞並格陵蘭島與加拿大，對盟友加征關稅，還發動了一場歐洲各國均拒絕參與的對伊朗戰爭。

2026年4月7日，在美國華盛頓特區白宮外，一名示威者戴著美國總統特朗普的面具，抗議針對伊朗的軍事行動。（Reuters）

美國比中國更具威脅

今年3月，波蘭、西班牙、比利時、法國、德國與意大利六國的民調結果顯示，僅有12%的受訪者將美國視為親密盟友，36%的人將其視作威脅。相比之下，這六個國家中僅有29%的受訪者將中國視為威脅。

從各國情況來看，有四個國家（除法國和波蘭）民眾都認為來自美國的威脅高於中國。

報告稱，這份民調既體現出歐洲民眾對美國態度愈發強硬，也暴露出歐洲安全政治核心層面日益加深的矛盾。隨著對美國信任度不斷下降，歐洲民眾希望歐洲加強軍備、提升自主防衛能力。

西班牙民眾對美國的態度最為負面，51%的受訪者表示美國對歐洲構成威脅，這一比例在所有受訪國家中最高。西班牙政府已率先表態反對特朗普發動的對伊朗戰爭，也因國防開支偏低遭到特朗普指責。

意大利有46%的受訪者認為美國是威脅，比利時為42%，法國為37%，德國為30%。

與俄羅斯接壤且將美歐同盟視作核心安全保障的波蘭則是個例外，僅有13%的受訪者認為美國構成安全風險。

民調同時顯示，歐洲民眾普遍支持歐洲實現更大程度的戰略自主。

在六個受訪國家中，76%的受訪者表示，支持本國出兵保衛遭受攻擊的北約盟友；若保衛對象是歐盟成員國，這一支持率則升至81%。

只願支持，不願犧牲

在所有受訪國家中，支持軍事援助的比例均明顯高於反對比例。

值得註意的是，一旦國防建設需要民眾做出個人犧牲、增加財政預算，或是持續為烏克蘭提供援助，他們的支持意願便會大幅降低。

僅有19%的受訪者表示，若本國遭遇襲擊，願意「拿起武器參戰」。近半數（47%）的人更願意以後勤、醫療救援或民防等非戰鬥方式提供支持。另有16%的人表示會在不直接參與的情況下支持國家，12%的人則表示會考慮離開本國。

報告認為，歐洲民眾在政治層面支持國防建設，卻不願個人參戰，這一落差凸顯出歐洲各國政府在擴充軍事力量、應對兵員短缺時面臨的嚴峻挑戰。

美國總統特朗普為奪格陵蘭，不惜再對歐洲盟友揮出關稅大刀。圖為格陵蘭努克老港。 （Reuters）

調查還顯示，歐洲民眾普遍認可歐洲需要強化國防建設，可在國防資金投入問題上，各方分歧依然明顯。

六個國家中，86%的受訪者認同歐洲必須發展自身國防能力，其中56%的人對此表示強烈認同。波蘭和比利時的支持率均達到95%，德國為89%。

歐洲民眾也普遍支持深化軍事一體化，69%的受訪者支持組建一支與各國軍隊並行的歐洲聯合軍隊。這一支持率在法國為60%，在比利時則高達83%。

但在國防開支問題上，各國民眾的態度出現明顯分歧。

整體來看，37%的受訪者認為本國國防開支「數額適中」，另有37%的人認為開支「不足」，同時有22%的人認為本國國防開支已經過高。

各國之間的差異十分顯著。德國（40%）、法國（44%）和西班牙（43%）的受訪者認為應增加國防開支。意大利有39%的人認為國防開支過高，這一比例在受訪國家中最高。波蘭則情況特殊，多數（56%）受訪者認為當前國防開支水平較為合適。

這些看法基本與各國現行國防開支水平相符。波蘭今年計劃將國內生產總值的 4.8% 用於國防，這一比例在北約中位居首位，也遠高於其他受訪國家。

對烏援助立場分化

調查數據還凸顯出歐洲在對烏援助問題上的分歧。

六個國家中，34% 的受訪者認為歐洲對烏援助力度不足，31%認為當前力度較為合適，30%則認為歐洲對烏援助過多。

2026年3月9日，烏克蘭頓涅茨克，圖為前線烏軍士兵測試無人機。（Getty）

各國之間的差異同樣突出。作為歐洲對烏援助規模最大的國家，德國有45%的受訪者認為對烏援助不足。德國基爾世界經濟研究所援助追蹤數據顯示，在六個受訪國家中，意大利對烏軍民援助占國內生產總值（GDP）的比例最低，該國42%的受訪者認為歐洲對烏援助過多。

西班牙和比利時民眾更傾向於認為對烏援助不足，法國民眾的態度則相對均衡。

盡管存在上述分歧，所有受訪國家民眾對北約等集體防禦承諾的支持依舊堅定。這一調查結果也為歐洲各國圍繞征兵製、國民役製度展開的討論提供了參考，各國正尋求擴充軍事力量的途徑。

德國民眾對各類義務服役製度的支持率尤其高，超過四分之三（78%）的德國受訪者支持恢復2011年暫停的征兵製或國民役製度。

不過，德國總理默茨去年因遭到執政聯盟內部反對，放棄了全面恢復征兵製的計劃，轉而推動相關法案，目標是在2031年前將現役軍人規模擴充至20.3萬人。

比利時對義務服役的支持率也達到76%，意大利態度較為分化，53%的人表示支持；西班牙則有54%的民眾反對這一舉措。

文章獲《觀察者網》授權轉載

