特朗普取消巴基斯坦談判　稱「坐着空談毫無意義」

美國總統特朗普（Donald Trump）取消了美國代表團訪問巴基斯坦的行程。 此前伊朗外長僅與巴基斯坦官員會談後便離開伊斯蘭堡，這無疑給和平前景帶來了新的挫折。



路透社報導，特朗普星期六（4月25日）在佛羅里達州告訴記者，他決定取消美國特使威特科夫（Steve Witkoff）和女婿庫什納（Jared Kushner）的訪問計劃，因為在伊斯蘭堡的會談涉及過多的差旅和費用，而且伊朗最新的和平提議對他來說還不夠好。

他登上空軍一號返回華盛頓之前說，在他宣佈取消訪問後，伊朗提交了一份修改後的方案，「但還不夠」。

另據法新社報導，特朗普告訴記者說：「他們（伊朗）給我們的那份文件本應更好，但有趣的是，在我取消訪問後，不到10分鐘，我們就收到了一份更好的新文件。」

他也說：「我們掌握了所有籌碼。 他們（伊朗）隨時可以聯繫我們，但你們不會再為了閒聊而飛18個小時了。」

當被問及取消行程是否意味着戰爭將重燃時，特朗普回應說：「不，這並不意味着戰爭會再次爆發。 我們還沒有考慮過這個問題。」

他後來在社交媒體發文說：「我剛剛取消代表團前往巴基斯坦伊斯蘭堡與伊朗會面的行程。浪費在旅途上的時間太多了，工作量也太大了！ 此外，他們（伊朗）的『領導層』內部紛爭不斷，一片混亂。 沒人知道誰說了算，包括他們自己。 而且我們掌握着所有籌碼，他們卻一無所有！ 如果他們想談，只需打個電話就行了！」

2026年3月15日，伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araqchi）接受訪問時發言。（截圖/CBS）

此前不久，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）結束對伊斯蘭堡的訪問，期間他會見了重要調解人巴基斯坦軍方參謀長穆尼爾（Asim Munir），以及總理謝里夫（Shehbaz Sharif）和外交部長達爾（Muhammad Ishaq Dar）。

阿拉格齊稱，巴基斯坦之行「成果豐碩」，但他對華盛頓的意圖表示懷疑。「我還沒看到美國是否真的認真對待外交。」

即便在特朗普採取行動之前，談判前景也並不明朗。 伊朗國家電視台稱，阿拉格齊沒有與美國官員會面的計劃，伊斯蘭堡將扮演傳遞提議的管道角色。

這場衝突始於2月28日美國和以色列對伊朗的空襲，目前已達成停火協定。

本文獲《聯合早報》授權轉載

