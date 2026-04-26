伊朗議員：已擬定管理霍爾木茲海峽綜合方案

據伊朗邁赫爾通訊社報導，伊朗議會議員貝赫納姆·賽義迪（Behnam Saidi）說，伊朗已就管理霍爾木茲海峽形成一個綜合方案。



伊朗邁赫爾通訊社星期六（4月25日）報導，賽義迪在接受通訊社採訪時說，方案的一項重要內容是，在所有信函和商業檔中，僅承認「波斯灣」這個名稱，不接受任何其他名稱。區域內航行的船舶和艦艇必須獲得伊朗的許可。霍爾木茲海峽的主權將完全掌握在伊朗手中。

新華社引述報導說，賽義迪還說，伊最高國家安全委員會或武裝部隊總參謀部認定為敵對國家的船隻不得通過霍爾木茲海峽，以色列船隻絕對禁止通過該區域。通過該區域的船隻須就安全、環境保護、航運管理、許可發放等事項繳納相關費用，且優先以里亞爾支付。

對於給伊朗造成損失的國家，賽義迪說，相關國家必須先與伊朗就賠償方式達成協定，伊方才會向其船隻發放通行許可。

2026年3月1日，在革命廣場一角，一面伊朗國旗映襯著一幅巨大的橫幅，橫幅上描繪了伊朗飛彈襲擊停泊在波斯灣的美國航空母艦的場景。（GettyImages）

他透露，方案已提交伊朗伊斯蘭議會國家安全委員會，一旦議會全體會議恢復，該方案將提交議長團，並在全體會議上進行審議。方案也可能通過最高國家安全委員會批准併發佈。

伊朗國防部：敵人試圖體面逃離戰爭泥潭

另據伊朗學生通訊社報導，伊朗國防部發言人指出，敵人正試圖體面地逃離戰爭泥潭。

發言人說，伊朗軍隊如今是主導力量，敵人正試圖體面地從其深陷的戰爭泥潭中逃離，他們摧毀伊朗導彈和軍事力量的企圖已完全失敗，霍爾木茲海峽已處於伊朗強大控制之下。

本文獲《聯合早報》授權轉載

