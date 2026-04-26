特朗普：槍擊案與伊朗戰事無關　重申不容事件破壞社會秩序

美國華盛頓希爾頓酒店4月25日晚傳出槍聲，總統特朗普（Donald Trump）和第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）隨即從白宮記者協會晚宴現場撤離，槍手其後已被捕。特朗普返回白宮後召開記者會，他表示，槍擊案疑犯已被特勤局制伏拘捕，並在他身上發現多件晚宴槍擊案嫌疑人在被特勤局製服前攜帶多件武器。他指，白宮記者協會晚宴將改期舉行，重申美國不會被這些事件破壞社會秩序。



特朗普在記者會上表示，當被問及白宮記者晚宴槍擊案是否與美以伊戰爭有關時，他表示「不這麼認為」。他還指，他認為疑犯是「獨狼式犯案」。據美聯社報道，兩名執法官員透露，槍擊案嫌疑人已被確認為來自加州托蘭斯的31歲男子Cole Tomas Allen。

特朗普憶述，當他聽到槍聲響起時，最初以為只是有托盤掉落的聲音，並指聲音看似「相當遠」。但他身邊的梅拉尼婭卻「非常清楚」那是槍擊事件，「我想她立刻就知道發生了什麼，她告訴我，『那聲音很不好』。」

特朗普又指，尚不清楚槍手的動機，但他說：「他倒地時看起來很邪惡」。特朗普重申，他原本想繼續晚宴，並稱：「我拼了命想堅持留下來。」惟執法人員希望結束晚宴。

特朗普表示，他聽到槍聲響起時，最初以為只是有托盤掉落的聲音，並指聲音看似「相當遠」。但他身邊的梅拉尼婭卻「非常清楚」那是槍擊事件。（Reuters）

特朗普補充稱，事件中有一名特勤局人員中槍，但幸好穿着防彈背心未有大礙。他說：「他被近距離用強大的槍支射擊，幸好有防彈背心保護了他。」

從特朗普發布的CCTV畫面顯示，一名男子快速穿過金屬探測器，衝過持槍的執法人員。隨後，畫面可見大批執法人員蜂擁而至。

特朗普呼籲加強安保措施，並表示「我們當前需要前所未有的安保等級」。他又以這次槍擊事件為例，說明白宮正在建造的宴會廳為何如此必要。