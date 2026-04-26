日本據報擬恢復「大佐」等舊日軍軍銜惹爭議　日軍事學者批愚策

據日媒25日報道，日本政府計劃調整自衛隊「官階」名稱，調整後的部分稱呼與舊日本帝國軍隊存在重合，引發日本國內大量擔憂和質疑聲音。



《讀賣新聞》指這是自1954年自衛隊成立以來，首次大幅修改階級名稱。過去因「自衛隊並非軍隊」等理由，其階級稱呼與其他國家不同，此次調整被視為日本軍事體系改革的重大轉捩點。

報道稱，政府擬於本年度內向國會提交自衛隊法等相關修正草案，調整主要針對準尉以上幹部。其中，陸海空自衛隊最高指揮官「幕僚長」改稱為「大將」，其餘將官統一為「中將」；將「一佐」改為「大佐」，同時將補改為「少將」、二等佐改為「中佐」等，採用與各國軍隊接軌的稱呼，以解決現行數字區分階級不易被民眾理解的問題。

2026年4月20日，日本自衛隊與菲律賓展開聯合演習。（Reuters）

新華社指，日本民眾就此更名方案爭議頗大，有網民質疑為何重用「大佐」等舊日本帝國軍隊的軍銜名稱；亦有網民認為，更改稱呼的本質是政府右傾政策的體現。研究現代戰爭、國際裁軍法等的日本資深軍事撰稿人木村和尊（Kimura Kazutaka）更是直接將此次更名稱為「愚策」。

日本立命館大學亞洲與日本研究機構研究員角田燎指出，戰後陸上自衛隊長期有意識地與舊日本帝國陸軍劃清界限。而此次更名，日本社會是否會如政府所稱，僅將其視為「喚起對自衛隊尊重」的一種方式，令人懷疑。