旭山動物園棄屍案　男子認燒屍　日媒：妻子生前稱「遭丈夫威脅」

日本北海道的旭山動物園爆出懷疑棄屍案，一名在該園工作的30多歲男子向警方供稱把妻子遺體棄置於動物園焚化爐內後，據日媒4月26日報道，男子承認「燒屍數小時」。報道又指，其妻子生前曾向他人發送過求助訊息，稱「受到丈夫威脅，感到害怕」。警方至今仍未找到該名妻子的遺體。



綜合外媒報道，該男職員的30多歲妻子自3月下旬以來一直失聯，至4月23日，警方接獲一位關心女子安危的市民舉報，隨後前往詢問女子的丈夫，男方承認稱「將30多歲妻子遺體遺棄在旭山動物園焚化爐內」。

警方25日在動物園展開調查，但沒有找到屍體，至26日上午突擊搜查該男子住處，目前正在屋內搜尋相關證據。

2026年4月24日，日本調查人員在北海道旭山市的旭山動物園展開調查工作（影片截圖）

調查人員透露，該男子繼講述把妻子屍體棄於焚化爐後，承認「花了數個小時焚燒妻子的屍體」。日媒並指，該男子還暗示存在殺害行為，警方正仔細調查。

男子為旭川市僱員，在北海道旭山動物園工作。警方25日下午也扣押兩輛與旭山動物園相關的車輛，對此進行調查。日媒指，案件中的妻子生前曾向他人發送過求助訊息，稱「受到丈夫威脅，感到害怕」。

旭山動物園已於4月7日結束冬季營業，並自8日起至28日閉園，為夏季開園做準備。