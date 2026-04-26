大阪酒吧女店員「口吐奶製咖啡」　網民怒批：日本何時變這麼低俗

日本餐廳服務百百種，日本網紅稱大阪某間酒吧推出「特色飲品」，只見年輕女子將口中的牛奶吐進一杯黑咖啡，親口製作成一杯拿鐵咖啡。但噁心程度令人髮指，不到一天吸引超過920萬瀏覽量，大量網友留言撻伐「我真的覺得毛骨悚然」、「太噁心了！這個女人和拍攝者都讓人作嘔。我很好奇日本什麼時候變得這麼低俗」。



拿鐵咖啡「她嘴吐牛奶」上演自製秀 粉絲狂喜

酒吧女店員在自己的抖音發出一段影片，只見她在拿著一杯冰咖啡，隨後笑着向杯中吐一大口牛奶，拍攝者還在影片上寫「難怪這家店這麼受歡迎」。👇👇👇

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該名酒吧女店員隨後發文寫下：

有這樣的服務！

她的粉絲卻不認為有何大礙，反倒躍躍欲試：

「太瘋狂了哈哈，好吧，我們喝一杯吧」

「只要拜託就會幫忙做嗎？」



甚至有人詢問「是1杯要1萬日圓的咖啡嗎」，酒吧女店員則反問願意花多少錢買這一杯？

真的還假的？疑似店員為拍片搞怪

即便這名女員工外型姣好，但日本人對食安問題的意識仍讓部分粉絲難以接受，「已經不是可不可愛的問題了，真的不行」，酒吧女店員則尷尬回應「我也這樣想……哈哈」，讓這段荒唐的影片的真實性畫上問號，疑似只是店員的惡作劇。

即便店家未證實是否真的有提供這項服務，但這段影片經網紅轉發至X，超過920萬瀏覽量，貼文下有大量網友對此批評：

「他們是情侶嗎？如果不是，那就太詭異了」

「我不明白把別人嘴裡的細菌塞進去之後，還說什麼『會流行起來』這簡直太噁心了」

「這種事應該只在你們的小圈子裹發生，不該拍成影片到處傳播」

「餐飲營業執照大概要被吊銷了，對吧」

「太噁心了！這個女人和拍攝者都讓人作嘔。我很好奇日本什麼時候變得這麼低俗」



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