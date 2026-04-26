以色列兩名前總理合組新政黨　爭取下次大選趕內塔尼亞胡下台

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的兩名最強勁政治對手4月26日宣布，他們將聯手力圖在今年稍後時候舉行的大選中，推翻內塔尼亞胡的聯合政府。這兩位前總理——右翼的貝內特（Naftali Bennett）和中間派的拉皮德（Yair Lapid）發表聲明稱，合併各自領導的政黨，成立名為「團結黨」（Together）的新政黨。



2026年4月21日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷出席以色列陣亡將士紀念日（Yom HaZikaron）紀念儀式。 （Reuters）

現年62歲的反對黨領袖拉皮德表示，合併政黨旨在團結聯盟、結束內部紛爭，集中所有力量以贏得關鍵選舉，並帶領以色列走向未來。54歲的貝內特說，新政黨將由他領導，致力於贏得大選，開啟國家新階段。

貝內特承諾，若贏得大選，將由專業人士組成新政府，就任當天會成立一個國家調查委員會，查明2023年10月7日哈馬斯（Hamas）突襲以色列事件的真相，並推動包括限制總理任期、停止對逃避兵役者提供資金等政策。

拉皮德稱，以色列需要改變方向，組建聯合政黨是邁向此目標的第一步。他呼籲以色列中間派政治勢力在大選中支持貝內特。他還說，新政府將在安全、教育、降低生活成本和反腐等方面推進改革，同時推動猶太教極端正統派群體履行兵役。

2022年9月18日，以色列看守總理拉皮德（Yair Lapid，右）在每週內閣會議上，與前總理納貝內特（Naftali Bennett，左）交談。 （Reuters）

以媒：實際影響仍有待觀察

路透社報道，貝內特和拉皮德過去曾經聯手，在2021年的選舉中終結了內塔尼亞胡長達12年的執政，但雙方組建的聯合政府僅維持了18個月。

以色列媒體分析，貝內特屬右翼、拉皮德屬中間派，兩人聯手有望重塑以色列政治格局，但對現有政治陣營力量對比的實際影響仍有待觀察。

2026年4月25日，以色列民眾在特拉維夫集會，對總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）及其政府表達不滿。（Reuters）

以媒：以軍前總參謀長艾森科特或加入

《以色列時報》當天援引消息人士的話報道說，貝內特和拉皮德已於25日晚就組建聯合競選陣營達成協議。以軍前總參謀長艾森科特（Gadi Eisenkot）可能也將加入。艾森科特一直主張他與貝內特、拉皮德三方聯合參選，若他加入將在新陣營中發揮重要作用。

內塔尼亞胡至今3度擔任以色列總理，在任時間最長。2022年11月，內塔尼亞胡所屬的利庫德集團（Likud）與盟友在國會選舉中獲勝，讓內塔尼亞胡捲土重來。