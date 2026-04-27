日媒：日本鬆綁軍售條例擴大國防商機　二手軍艦受青睞

日本修訂《防衛裝備轉讓三原則》，鬆綁武器出口條例，有消息稱，向東南亞出售二手軍艦極可能成為一大熱門。日本防衛大臣小泉進次郎下月出訪菲律賓和印尼，將與兩國洽談轉讓二手軍艦事宜。



據《讀賣新聞》，自民黨內部正在整理一份自衛隊裡的二手軍艦清單，因瞭解到一些發展中國家缺乏足夠財力購買，也在考慮以低價出口。

報道稱，菲律賓看上的是海上自衛隊用了30年的六艘「阿武隈」級驅逐艦。日本正在更新軍備，將陸續淘汰這些軍艦。日本當局擬通過改裝艦上的通訊系統，改裝這些二手軍艦，預計最早可於明年開始分批對菲律賓交付。

報道也說，日菲之間自去年就開始磋商，防衛大臣小泉5月訪問菲律賓為轉讓這些軍艦進行總結。如果菲律賓的防禦能力能夠通過自衛隊的二手裝備取得提升，那麼區域的海防威懾和應對能力都將得到加強，營造更加穩定的地區安全環境。

日本防衛相小泉進次郎與澳洲副總理兼國防部長馬爾斯（Richard Marles）4月18日在墨爾本舉行會談，確認締結共同開發合同。（Reuters）

當局對軍售大開綠燈，一大目標是要通過擴大與西方的聯合研發和出口高攻擊能力的裝備。例如，日本與英國和意大利聯合研發下一代戰鬥機。

此外，日本也將向澳洲出售最上級驅逐艦的新型艦艇。據報道，澳洲擬購買日本海上自衛隊的驅逐艦訂單約2.3萬億日元（約1,132億港元)。

目前，全球十大武器製造商和國防承包商的銷售額，其中六家來自美國，兩家來自中國，俄羅斯和英國各佔一家。日本國防企業排名最高的列第32位。

受國內市場局限 日本國防產業依賴出口

日本有分析指出，美國、中國和俄羅斯等大國可以依靠國內需求推動國防工業增長，但受國內市場局限的日本和英國，國防產業要出頭就得依賴出口。

日本國旗・日本央行・日本經濟・日本消費：圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

對於開放軍售，小泉此前說：「國防產業是國防能力的基石，將有助於維護和加強日本的國防生產技術。」

長期以來，日本學術界對軍事研究持謹慎態度，但也因軍售條例放鬆而鬆動。自民黨3月刷新學術界科技政策方針，推出的《科學技術創新基本計畫》擬定今後五年推進產學合作開展軍民兩用技術研究。

分析指出，當局解除武器出口禁令，若能振興國防工業，也就能為中小企業和初創企業打造新商機。

根據《防衛白皮書》，日本約有1300家與坦克相關的企業和約8300家與驅逐艦相關的企業，擴大武器出口有可能催生新的國防相關產業。

基於日本汽車製造業大不如前，當局寄望國防工業復興，進而鞏固日本產業的國際地位。

本文獲《聯合早報》授權轉載

