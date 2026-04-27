默茨： 伊朗領導層正羞辱美國　讓華府官員赴巴基斯坦後空手而歸

德國總理默茨（ Friedrich Merz）4月27日表示，伊朗領導層正在羞辱美國，並讓美國官員前往巴基斯坦後空手而歸。他也表示，看不出美國在伊朗戰爭中採取了任何「退場方案」（Exit Strategy）。路透社報道，其這些言論凸顯歐洲北約（NATO）盟友與華府之間根深蒂固的分歧。



2026年4月27日，德國總理默茨（ Friedrich Merz）參觀中學。（Reuters）

路透社報道，默茨當日與與學生交流時稱，「伊朗人顯然非常擅長談判，或者更確切地說，他們非常擅長於不談判，讓美國人前往伊斯蘭堡，然後又空手而歸」 。

默茨認為，「整個國家（美國）正遭受伊朗領導層的羞辱，尤其是那些所謂的革命衛隊（ IRGC)），所以我希望這一切能盡快結束」 。

針對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）一再批評，北約盟國未在戰事期間派遣海軍協助打通霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。默茨重申，在美國和以色列2月28日開始攻擊伊朗之前，德國和歐洲國家並未被徵詢意見，事後他已就此直接向特朗普表達個人疑慮，「如果我知道這種情況會持續5到6周，而且越來越糟，我會更加強烈地告訴他」。

默茨又稱，霍爾木茲海峽顯然至少有部份區域已被布雷。 「作為歐洲國家，我們也已提出派遣德國掃雷艦清理海峽，顯然該海峽部分區域已被布雷」。他還表示，這場衝突正在使德國損失「大量金錢，大量納稅人的錢，以及巨大的經濟實力」。

4月25日槍擊發生後，特朗普返回白宮後召開記者會，他表示，白宮記者協會晚宴將改期舉行，重申美國不會被這些事件破壞社會秩序。（Reuters）