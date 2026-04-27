波斯灣美軍基地遭伊朗襲擊 報告揭損毀遠超預期恐達400億元損失
撰文：羅保熙
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綜合美媒報道，多名美國官員與國會消息人士透露，伊朗對波斯灣地區美軍基地發動的襲擊，所造成的實質破壞遠比五角大樓公開承認的嚴重，其維修成本預計將高達50億美元（約392億港元）。
報道指，伊朗的襲擊對美軍設施造成了「大範圍的損壞」，襲擊了指揮總部、飛機庫、跑道、高端雷達系統、數十架飛機、倉庫和衛星通訊基礎設施。這一說法與國防部早前淡化事件影響的公開聲明形成鮮明對比。
消息人士指，相關的損壞不僅限於建築物結構，還包括敏感的軍事裝備。目前，當局尚未對此內部消息作出正式回應，惟已引發外界對軍方資訊透明度的質疑。
報道指，預計的修復費用並不包括因伊朗攻擊而受損或無法修復的雷達系統、武器系統、飛機和其他設備的維修費用。
今年3月，五角大廈估計，對伊朗戰爭前六天的耗資超過113億美元（約886億港元），這還不包括必要的維修費用。戰爭前兩天，軍火費用就高達56億美元（約439億港元）。
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