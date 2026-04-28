來稿｜美伊戰事外溢網絡空間　香港如何應對數碼主權危機？

來稿作者：胡一鳴



美伊戰事由軍事對抗延伸至網絡空間的衝突，正在迅速超出傳統戰爭邊界。從中東基礎設施到全球雲端系統，從能源通訊網絡到跨國企業供應鏈，攻防已不再局限於戰場本身，而是滲透至全球數碼經濟的底層架構。



供應鏈與雲端：

衝突的「系統性放大器」

自2026年2月28日以來，美伊戰事持續升溫，並迅速向網絡空間蔓延。網絡攻擊不再只是配合實體軍事行動，而是二者開始深度融合，網絡空間正由支援性戰場轉變為獨立作戰域。更值得關注的是，這種變化所帶來的，並非單一安全事件，而是一種正在擴散的結構性風險——網絡安全問題，正由技術層面外溢至數碼基礎設施、供應鏈及企業體系，成為影響經濟運行的系統性挑戰。

這種趨勢並非抽象推演，而是已在多個實際事件中顯現。在供應鏈層面，2026年3月，醫療設備與服務企業 Stryker Corporation 相關系統曾遭網絡入侵影響，導致部分地區物流與設備調度受阻，並對醫療服務鏈條形成連帶壓力。這類事件的關鍵不在單一企業受損，而在於全球供應鏈高度數碼化之後，一個節點的安全問題可以迅速演變為跨區域的系統性干擾。

在基礎設施層面，雲端系統亦逐漸成為衝突外溢的重要承載面。2026年3月至4月間，無人機攻擊了 Amazon Web Services (AWS) 和甲骨文（Oracle）位於阿聯酋和巴林的數據中心，導致依賴其雲服務的企業出現短時服務中斷，影響範圍由單一系統迅速擴散至金融、零售及資訊服務等多個行業。雲端基礎設施因此不再只是技術工具，而更接近一種「系統性放大器」——其穩定性直接決定下游經濟體系的韌性。

攻擊目標轉向：

企業被納入國家對抗範圍

這一輪衝突最明顯的變化，在於網絡空間與現實衝突之間的界線正逐漸消失。

一方面，國家行為體與非國家行為體同時介入，使攻擊主體更趨分散。高級持續性威脅（APT）組織通過對金融、能源及雲服務體系的長期滲透，與黑客行動主義組織發動的分散式阻斷服務（DDoS）攻擊交織出現，使攻擊頻率更高、路徑更複雜，亦大幅提升歸因難度。

另一方面，更關鍵的變化在於企業與關鍵數碼基礎設施正被直接納入攻擊目標。3月31日，伊朗伊斯蘭革命衛隊將多間美國資訊通信技術與人工智能企業列為「合法打擊目標」，包括思科、甲骨文、微軟、蘋果及谷歌等。雲服務與軟件供應鏈不再只是技術工具，而成為攻擊目標和風險擴散的主要通道。

香港角色的重塑：

是國際樞紐也是風險節點

從戰事演進來看，美以伊三方均加強網絡攻擊與實體行動的協同運用，透過干擾通訊系統、指揮體系及數據基礎設施，形成「先網絡削弱、再實體打擊、再持續壓制」的連續鏈條。與此同時，攻擊透過供應鏈潛伏並橫向擴散，使單點風險迅速演變為系統性衝擊。

然而，相較於戰術層面的變化，更值得警惕的是企業角色的轉變。企業基礎設施正被視為國家能力的一部分，從而被納入衝突範圍。這意味着企業已不再只是風險承受者，而正在成為衝突結構的一環。一旦資訊系統被納入攻擊鏈條，風險便可能透過雲服務與供應鏈網絡跨區域傳導，影響範圍遠超單一市場。

在此背景下，作為國際金融中心及企業「出海」樞紐，香港一方面連接內地產業體系與全球資本網絡，另一方面高度依賴境外雲服務與資訊系統，使其同時成為資金流與數據流的雙重節點。在地緣政治與網絡安全風險交織上升的背景下，企業合規問題與網絡安全問題正迅速交錯，成為同一議題的不同面向。

重構安全：

應引導企業拜託單一依賴

現實中，仍有部分企業將「上雲」視為安全保障。然而在當前環境下，安全的關鍵已不在於部署形式，而在於數據控制權與系統結構的可控性。對單一雲服務或供應鏈體系的依賴，一旦疊加地緣衝突因素，反而可能放大風險。

因此，問題的關鍵不在於是否「加強安全」，而在於如何重構安全。

對香港而言，在推進《關鍵基礎設施（電腦系統）條例》的同時，更需要引導企業正視其在全球數碼體系中的結構性位置，尤其是對外部雲服務依賴所帶來的潛在脆弱性。同時，企業亦應主動檢視其供應鏈與資訊系統架構，降低單一依賴，並提升在極端情境下的獨立運作能力。

管理革新：

告別舊思維應對網絡新戰場

對企業而言，變化更為直接——網絡安全已不再是 IT 部門的議題，而是與經營穩定性、供應鏈安全及跨境合規緊密相連的核心變數。網絡戰的外溢，正在重塑企業面對風險的方式。對香港這類高度依賴全球連通的經濟體而言，問題不在於風險是否存在，而在於企業是否仍以過時的思維理解新的威脅。當網絡空間成為新戰場，風險管理的邏輯亦必須隨之更新。

更值得關注的是，香港正積極發展數字經濟、跨境金融及智慧物流等新動能，相關業務對數據流動與系統穩定性的依賴程度不斷提高。一旦地緣政治驅動的網絡攻擊進一步外溢，影響的不僅是單一企業的營運，更可能波及整體市場信心與國際樞紐地位。在此背景下，企業若仍停留於被動合規，而未能將網絡安全上升至戰略風險層面，最終承擔的，或將不只是技術風險，而是競爭力的流失。

作者胡一鳴是獨立撰稿人，曾於四大會計師事務所、商會及科技企業從事公共事務相關工作。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

