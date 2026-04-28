傅聰：霍爾木茲海峽受阻源於美以非法軍事行動

新華社報道，中國常駐聯合國代表傅聰4月27日在安理會海上安全問題高級別公開辯論會上發言，他表一一火霍爾木茲海峽受阻源於美以非法軍事行動，解決出路是儘快實現全面持久停火止戰。



傅聰週一稱，霍爾木茲海峽是重要的國際貨物和能源貿易通道，維護該地區安全穩定和暢通符合國際社會共同利益。他指，海峽受阻的根源在於美以對伊朗發動的非法軍事行動。美國還在業已達成臨時停火安排的情況下，加碼軍事部署，採取定向封鎖行動，這是危險和不負責任的行為。

傅聰還說，解決海峽通航受阻的出路是儘快實現全面持久停火止戰，推動海灣和中東地區恢復和平穩定。中方讚賞巴基斯坦等國發揮的斡旋作用，敦促相關方通過政治外交途徑化解爭端，反對任何破壞停火、升級對抗的行徑。中方將繼續為促進地區和平穩定發揮建設性作用。

圖為2026年4月17日，一艘油輪穿越霍爾木茲海峽（Reuters）

傅聰重申，中國始終是國際海洋法治的堅定捍衛者和建設者。中方願繼續同國際社會一道，為維護海洋共同安全、構建海洋命運共同體作出不懈努力。