伊外長突折返巴基斯坦　消息指因沙特或加入霍爾木茲海峽合作機制

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）4月26日再訪巴基斯坦，短暫停留伊斯蘭堡後，已啟程轉往俄羅斯。巴基斯坦資深記者海德爾（AbsarAlamHaider）週一淩晨在社交媒體X上發文表示，阿拉格齊之所以再次到訪伊斯蘭堡，原因是阿曼方面提出一項重要提議。



海德爾寫道，關鍵原因發生在阿拉格齊與阿曼方面的會晤中。阿曼方面提議，無論制定有關霍爾木茲海峽的何種新機制，都應該讓沙特阿拉伯參與其中。

有外交界人士認為，一旦沙特參與進來，卡塔爾也會被納入考慮範圍。按照海德爾帖文的說法，阿拉格齊因此中途改變行程，返回伊斯蘭堡，向在美伊之間擔任中間人的巴方轉交一份新提議，內容是關於霍爾木茲海峽沿岸國家構建新安全合作機制的條件。

阿拉格齊上週五啟程前往巴基斯坦，隨後於週日在阿曼首都馬斯喀特（Muscat）會晤阿曼蘇丹海賽姆（Haitham bin Tariq），原定出訪下一站是俄羅斯。但阿拉格齊週日傍晚再次抵達伊斯蘭堡與巴方會晤，當天深夜離開，前往俄羅斯。

其後，阿拉格齊在社交媒體證實，訪問阿曼期間，他與阿方討論了確保霍爾木茲海峽安全通航的方式。