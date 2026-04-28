貝森特警告勿與伊朗航企有業務往來　否則將面臨美國制裁

美國財長貝森特（Scott Bessent）警告，隨着德黑蘭恢復商業航班，美國將對任何與受制裁的伊朗航空公司進行業務往來的人或實體實施制裁。



《華爾街日報》4月27日報道，貝森特同日在一份聲明中表示：「與受制裁的伊朗航空公司開展業務存在觸犯美國制裁的風險。外國政府應採取一切必要措施，確保其管轄範圍內的公司不向這些客機提供服務，包括提供航空燃油、餐飲、著陸費或維修服務。」

貝森特發文警告勿與伊朗航企有任何業務往來：

貝森特強調：「財政部將對伊朗施加最大壓力，並將毫不猶豫地對任何為伊朗實體提供便利或與其開展業務的第三方採取行動。」

自美國2月28日向伊朗發生襲擊以來，伊朗近日已陸續恢復部分商業航班。伊朗國家電視台宣布，4月25日（上周六），飛往土耳其、阿曼和沙特阿拉伯的航班已從伊朗首都德黑蘭重新起飛。

美國財政部近日啟動針對伊朗經濟的「經濟狂怒」（Economic Fury）行動，利用該機構的強大權力試圖打擊伊朗。

2026年4月22日，美國華盛頓，財長貝森特（Scott Bessent）在國會山出席參議院撥款委員會聽證會。（Reuters）

財政部已將目標鎖定在一個全球資產網絡，稱該網絡幫助維持了伊朗的石油貿易，並已致函中國的銀行，威脅說如果它們繼續協助伊朗的石油交易，將實施二級制裁。