澳洲擬對科技巨頭徵2%營收稅　除非與本地新聞機構達成付費協議

澳洲政府公布法案草案，擬對Meta、Google及TikTok等科技巨頭徵收新稅，除非這些平台自願與當地新聞機構簽署付費協議，以應對傳統媒體在數碼平台衝擊下面臨的生存壓力。



法新社報道，根據擬議的新法律安排，這些大型數碼平台須就分享本地媒體新聞內容所帶來的平台流量，向出版商提供經濟補償。

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）表明，政府將給予Meta、Google和TikTok機會，與本地新聞出版商達成內容交易。

2026年3月30日，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）在首都坎培拉國會大廈舉行的新聞發布會上發表講話。（Reuters）

他強調，若這些科技巨頭拒絕合作，將面臨強制性徵稅措施，稅額相當於它們在澳洲營收的2.25%。「大型數碼平台不能逃避新聞媒體議價法令下的義務。」

為防止科技巨頭通過在平台上移除新聞內容規避監管，這項草案也特別作出制度設計，避免平台簡單「下架新聞」以繞過繳費責任。

社交平台：這張攝於2021年7月13日的插圖顯示，智能手機上安裝了Facebook、TikTok、Twitter、YouTube 和Instagram應用程式。（Reuters）

支持者指出，社媒公司利用新聞報道吸引用戶，並吸走原本屬於新聞機構的大量線上廣告收入，使傳統新聞編輯室財務狀況日益惡化。

坎培拉大學研究顯示，超過半數澳洲人通過社交媒體獲取新聞，突顯數碼平台在新聞傳播中的影響力。

本文獲《聯合早報》授權轉載

