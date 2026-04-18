日本澳洲簽署研發軍艦協議　形同出口軍艦　首3艘艦2029年交付

訪問澳洲的日本防衛大臣小泉進次郎與澳洲副總理兼國防部長馬爾斯（Richard Marles），在4月18日簽署價值100億澳元（約562億港元）的共同開發澳洲海軍新軍艦合約。



根據日本與澳洲雙方簽訂的協議內容，雙方會以日本海上自衛隊最先進的「最上級」驅逐艦為基礎，共同開發一款性能更強大的新型艦艇。澳洲計劃未來十年投資200億澳元，合共採購11艘護衛艦。

2026年3月30日，日本橫須賀，圖為日本海上自衛隊「最上級」護衛艦停泊在軍事基地的碼頭旁。（Getty）

為加快交付速度，首批三艘艦艇初期將在日本建造，並由三菱重工負責，其餘在澳洲珀斯的造船廠建造。首批三艘的第一艘護衛艦將於2029年底交付，2030年服役，第三艘則預料在2034年服役。

澳洲計劃藉由部署這批軍艦，以保衛關鍵的航運路線及其位於印度洋與太平洋的北部航道。該批艦艇專為反潛作戰、水面打擊及防空任務而設計。

日本在二戰後依據「和平憲法」確立禁止武器出口的武器出口三原則，不過該方針在2014年遭防衛裝備移轉三原則取代，新規在出口具有殺傷能力的武器受到限制，若是以共同開發與生產為目的的話則被允許移轉。日本與澳洲今次簽署所謂研發軍艦的協議，也被外界視為形同日本出口軍艦。