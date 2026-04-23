澳洲男遭最毒水母螫傷　手臂痛如被滾油辣　絕望留遺言竟奇蹟存活

澳洲30歲男子羅爾斯（Guy Rowles）日前赴斐濟度假衝浪，卻意外遭到劇毒的箱形水母（Box Jellyfish）襲擊，其毒性在5分鐘內可能奪命。羅爾斯回憶，當時他在划水，手臂突然感到一陣劇痛，彷彿著火一般，又像被人持續潑上滾燙的油。所幸他撐過40分鐘的船程返回陸地，就醫後已無大礙。



據《天空新聞》報導，羅爾斯被螫傷後向當地的導遊求助時，對方一看到傷口便立刻大喊：「快上船，那是箱形水母！」據悉，箱形水母是澳洲記錄中最致命的有毒動物，若沒有及時施打抗毒血清，受害者可能在5分鐘內就會喪命。

澳洲30歲男子羅爾斯（Guy Rowles）日前赴斐濟度假衝浪，卻意外遭到劇毒的箱形水母襲擊。（IG@guy_rowles）

羅爾斯在社交平台曬出自己手臂受傷的照片：

呼吸困難如透過吸管 驚恐問父：我會死嗎

在長達40分鐘返回陸地的船程中，羅爾斯形容當時胸口感到劇烈壓迫，心臟跳動得飛快，全身狂冒冷汗。當他發現自己呼吸困難，感覺就像「透過吸管在呼吸」時，他絕望地看著身旁的父親問道：「老爸，我會死嗎？」

在前往醫院的途中，羅爾斯甚至撥打電話給母親與兩名好友，並交代遺言要求好友在他出事後幫忙照顧妹妹。羅爾斯提到，由於路途遙遠，醫護人員搜索資料後確定是箱形水母螫傷，緊急將他送往醫院搶救。

醫護神情凝重 所幸最後無大礙

抵達醫院後，羅爾斯觀察到醫護人員在確認是箱形水母後，神情變得極度驚恐。醫生對傷口塗抹醋進行緊急處置，並表示由於距離被螫傷已經過了一段時間，施打抗毒血清恐怕已經太遲，只能持續監測他的心臟長達4小時。

幸運的是，在嚴密觀察後，羅爾斯展現了驚人的復原速度。儘管手臂上布滿了駭人的紅色帶狀傷痕，他仍在隔天下午就重返海上繼續衝浪。他在社交媒體上分享了自己在病床上的照片，感謝當天所有幫助他的人。

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