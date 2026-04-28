俄羅斯豪華遊艇成功通過霍爾木茲海峽　近月少數通行私人船隻之一

儘管霍爾木茲海峽目前仍處封鎖狀態，但懸掛俄羅斯國旗的豪華遊艇「諾德號（Nord）」上週仍成功通過該海峽，成為近幾個月來少數通過中東咽喉要道的私人船隻之一。



英國廣播公司（BBC）報道，這艘估值逾5億美元（約39.2億港元）的豪華遊艇與受制裁的俄羅斯鋼鐵寡頭莫爾達紹夫（Alexey Mordashov）有關。該遊艇於上周五駛離杜拜，並於周日抵達阿曼首都馬斯喀特（Muscat）。

俄羅斯鋼鐵寡頭、億萬富豪莫爾達紹夫（Alexey Mordashov），是俄羅斯鋼鐵製造商Severstal的控股股東，是俄羅斯總統普京的盟友。圖為二人2018年在克里姆林宮會面。（克里姆林宮網站）

雖然與普京（Vladmir Putin）關係密切的莫爾達紹夫並未被列為這艘豪華遊艇的正式擁有人。但「諾德號（Nord）」的登記紀錄顯示，該遊艇於2022年註冊在他妻子擁有的一家公司名下。

圖為2026年4月22日，阿曼穆桑達姆省（Musandam）對出霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的船舶。 （Reuters）

伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）27日到訪俄羅斯聖彼得堡會見俄總統普京。普京表示，俄方將盡其所能推動中東儘快實現和平，並打算繼續保持與伊朗的戰略關係。