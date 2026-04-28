俄羅斯豪華遊艇成功通過霍爾木茲海峽 近月少數通行私人船隻之一
撰文：張涵語
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儘管霍爾木茲海峽目前仍處封鎖狀態，但懸掛俄羅斯國旗的豪華遊艇「諾德號（Nord）」上週仍成功通過該海峽，成為近幾個月來少數通過中東咽喉要道的私人船隻之一。
英國廣播公司（BBC）報道，這艘估值逾5億美元（約39.2億港元）的豪華遊艇與受制裁的俄羅斯鋼鐵寡頭莫爾達紹夫（Alexey Mordashov）有關。該遊艇於上周五駛離杜拜，並於周日抵達阿曼首都馬斯喀特（Muscat）。
雖然與普京（Vladmir Putin）關係密切的莫爾達紹夫並未被列為這艘豪華遊艇的正式擁有人。但「諾德號（Nord）」的登記紀錄顯示，該遊艇於2022年註冊在他妻子擁有的一家公司名下。
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