伊朗｜彭博：開戰以來首艘滿載LNG船穿越霍爾木茲　正駛往中國

路透社4月27日（周一）引述船舶追蹤數據報道，一艘由阿聯酋阿布扎比國家石油公司（ADNOC）營運的液化天然氣（LNG）運輸船已穿越霍爾木茲海峽，目前似乎位於印度附近。據彭博社報道，這艘名為穆巴拉茲（Mubaraz）的運輸船目前表示其目的地是中國。



假如消息屬實，這將是自2月28日美國和以色列與伊朗的戰爭爆發以來，首艘滿載液化天然氣的運輸船成功穿越霍爾木茲海峽。 阿布達比國家石油公司尚未回覆路透社的置評請求。

2026年3月24日，巴拿馬甘博亞市，無人機拍攝的畫面顯示，懸掛巴哈馬國旗的液化天然氣運輸船「濃州丸」（Nohshu Maru）號正滿負荷運轉，駛過巴拿馬運河。（Reuters）

根據ICIS LNG Edge、Marine Traffic和倫敦證券交易所集團的數據顯示，這艘由阿布扎比國家石油公司物流與服務公司營運，容量達136,357立方米LNG運輸船，最後一次出現在海灣地區是在3月30日，目前已出現在印度西海岸附近，代表其在數週未發出信號後已穿越霍爾木茲海峽。

船舶追蹤數據顯示，海灣地區的船舶一直在採取規避策略，例如停止傳輸位置資訊或發送虛假識別號碼，以避免被攔截或扣押。

數據情報公司ICIS的高級液化天然氣分析師Alex Froley表示：「我們尚未收到官方對該位置的確認。偶爾會出現信號數據錯誤、船舶偽造位置甚至使用其他船舶識別碼（MMSI）的情況，但目前顯示的位置並沒有明顯的此類跡象。」

Froley補充道：「如果這艘油輪已經穿越海峽，這對天然氣市場來說將是一個充滿希望的信號，但目前還只是初步跡象。一艘油輪成功穿越並不一定代表會有更多油輪仿效，因為情況瞬息萬變。」

2017年11月13日，一艘液化天然氣 (LNG) 運輸船被拖往日本東京以東富津市的一座火力發電廠。(Reuters)

今年4月，幾艘卡塔爾油輪曾兩次嘗試穿越海峽，但都未能成功。4月初，一艘空載的阿曼液化天然氣油輪成功穿越了海峽。