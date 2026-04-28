阿聯酋將退出OPEC與OPEC+　部長稱更靈活　英媒：對特朗普是勝利

中東國家阿聯酋（UAE）宣布5月1日退出石油輸出國組織（OPEC）及石油輸出國組織與盟國（OPEC+）。路透社指，阿聯酋作為OPEC的長期成員國，其突然退出可能會造成混亂，削弱該組織，至於對美國總統特朗普（Donald Trump）來說則是「勝利」。



阿聯酋能源部長馬茲魯伊（Suhail Mohammed Al Mazrouei）表示，退出OPEC與OPEC+讓阿聯酋擁有更大靈活性，因在該組織下沒有任何義務。他指這項決定是在仔細研究地區國家的能源戰略後作出。

阿聯酋部長：無直接諮詢其他國家

他還表示，阿聯酋在作出這決定前沒有直接諮詢其他國家，包括沙特阿拉伯。他稱「我們作出這決定之際，正值消費者需要我們關注之時。我們正面臨前所未有時期，戰略原油儲備正消耗到令人擔憂的程度。」

這張攝於2026年3月2日的設計圖片中，可以看到3D列印的石油設施模型以及一張顯示霍爾木茲海峽、伊朗及阿聯酋位置的地圖。（Reuters）

路透社指，雖然OPEC內部在從地緣政治到產量配額等一系列問題上向來存在分歧，但該組織通常力求保持團結。

報道又稱，阿聯酋退出OPEC對該組織及其領導者沙特阿拉伯造成沉重打擊，對特朗普來說則是「勝利」，因特朗普曾指責OPEC透過抬高油價「剝削世界其他國家」。

阿聯酋1967年加入OPEC，退出後該組織剩11個成員國。

MST Financial能源研究主管Saul Kavonic表示阿聯酋的退出將使OPEC失去約15%產能。

根據OPEC最新數據，阿聯酋年產290萬桶石油，沙特阿拉伯則年產900萬桶。