WSJ：阿聯酋向美國尋求戰時金融財政援助計劃

《華爾街日報》4月19日報道，阿聯酋向美國尋求戰時金融財政援助，並已展開磋商。報道引述美方官員指，阿聯酋央行行長Khaled Mohamed Balama上周到訪華盛頓期間，曾向美國財長貝森特（Scott Bessent）和聯儲局官員，提出建立貨幣互換額度的訴求。阿方強調，雖然目前仍未受到中東衝突帶來的嚴重經濟衝擊，惟將來仍有可能急需金融財政援助支持。



報道指，貨幣互換安排通常由聯儲局管理，公開市場委員會未必對阿聯酋批出相關安排。不過，華府繞過聯儲局向其他國家提供貨幣互換安排並非沒有先例，如去年財政部曾透過外匯穩定基金，向阿根廷批出200億美元（約1,566億港元）的互換額度。

此外，阿聯酋也表示，出於對戰爭曠日持久的擔憂，如果其美元儲備不足，可能會在石油交易中使用人民幣等替代貨幣。報道指，這將對美元構成潛在威脅，美元在全球石油貿易中佔據主導地位，並維持全球貨幣霸權。

圖為2026年3月16日，中美代表在法國巴黎舉行為期兩天的經貿會談後，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）會見記者。（Reuters）

有關消息突顯出阿聯酋方面的嚴重擔憂，憂慮美伊戰爭會重創本國經濟及全球金融樞紐地位，導致外匯儲備消耗和資本外流。而且，該國能源基礎設施在衝突中損毀，目前霍爾木茲海峽航運受阻，有機會導致其重要美元收入來源大幅受到影響。