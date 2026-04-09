阿聯酋：停火遠不足夠　伊朗核武與導彈威脅必須根除

美伊同意於4月11日在巴基斯坦首都伊斯蘭堡的首輪會談。阿聯酋外交部周三公開表態，呼籲國際社會採取「持續且徹底的方法」來應對伊朗構成的全方位威脅。阿方強調，如果不解決伊朗核能力及導彈問題，地區安全將無從談起。



根據阿聯酋外交部發布聲明，阿聯酋強調停火協議應確保伊朗立即停止在中東的任何敵對行為，「並完全無條件重開霍尔木兹海峡」。聲明還強調需要採取全面且持續的方針，來應對來自伊朗的威脅，這些威脅包括核能力、 彈道飛彈、無人機及軍事能力；以及伊朗在中東的代理人與恐怖主義分支組織；同時須遏止針對航行自由的威脅，以及在霍爾木茲海峽發生的暴力活動。

聲明中還強調伊朗在之前的襲擊中為阿聯酋帶來嚴重損失，要求伊朗做出賠償。

在美伊稱會進行為期兩週的停火之前，就有阿聯酋官員呼籲制定更廣泛的區域安全架構。歐洲新聞網（Euronews）引述阿聯酋總統顧問加爾加什（Anwar Gargash）指，問題的關鍵在於處理結構性風險，而不僅僅是一時之間的停火，他還進一步解釋，阿聯酋需要做出這些舉動的原因在於對伊朗政權毫無信任。