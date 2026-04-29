日變態牙醫騙女患者「舌頭運動」為矯正治療 逼蒙眼舔下體兼拍片
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
日本狼醫出沒！靜岡市一名牙醫診所院長藉著職務便利，利用休診日私下接受女患者的預約，並在看診時，謊騙「舌頭運動」是矯正程序的一環，逼女患者舔其私處得逞。該院長還用手機錄下猥褻過程，成為其不法犯罪的鐵證之一，越來越多受害者站出來指控。
《富士新聞網》報導，這起案件昨日（4月27日）在靜岡地方法院首次開庭審理，這名50歲的牙醫診所院長承認起訴內容。起訴書指出，被告於2025年10月22日，誤導女患者相信是矯正牙齒必要程序，實施猥褻行為並以手機錄影；2026年1月25日，被告又對另一名未成年女患者進行相同行為。
刻意選擇休診日 單獨約診犯案
檢方在庭審時揭露被告的犯罪手法，刻意選擇沒有其他工作人員的休診日，私下接受被害人的看診預約。治療過程中，被告以毛巾遮住患者視線上半部，以「舌頭運動」為名指示患者活動舌頭，實則要求對方舔舐其私處。
雖然案件審理中，只有兩名受害者，不過隨著報導曝光，有越來越多受害者站出來，對這名被告院長作出指控。目前檢方正在調查更多罪行，計畫提出多次追加起訴，此案下次開庭訂於6月2日舉行。
延伸閱讀：泰國女星虛弱求援竟遭救護員「脫褲性侵拍裸照」 怒報警絕不和解
+17
中國42歲男日本性侵14名老翁被捕 稱犯案因「日本人面帶微笑」泰國潑水節15歲少女遭軍人性侵！闖廁所要脅：別叫，否則就殺了你泰國淫僧騙老翁「做法事」竟變性侵 還發聖物稱：能讓妻子更愛你女學生深夜散步遇變態露鳥自瀆 色魔還戴頭套尾隨 驚慄過程曝光
延伸閱讀：
沒性行為也中！當兵共用毛巾染菜花 醫揭看診沒戴口罩「鼻孔也長」
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】