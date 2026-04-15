女學生深夜散步遇變態露鳥自瀆　色魔還戴頭套尾隨　驚慄過程曝光

台灣新北市中和區發生一起女子遭變態跟蹤「露鳥」的案件。



本月7日深夜，一名26歲越南籍女留學生於錦和運動公園散步時，突遭一名陌生男子「戴頭套」掏出下體自瀆的猥褻舉動。

4月7日深夜，台灣新北市一名26歲越南籍女留學生於錦和運動公園散步時，突遭一名陌生男子「戴頭套」掏出下體自瀆的猥褻舉動。（Threads@ming7694）

被害人當下強忍恐懼，機警往便利商店方向移動，待確認對方離去後才返家。未料該名男子竟是一路尾隨，甚至在被害人回到家上樓回頭一看時，驚見該男已戴上黑色頭套，在樓下死命盯著她看。

CCTV還原：嫌犯戴頭套埋伏 遭喝斥後逃跑

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被害人男友事後在社群平台發文提醒大眾，指出該名男子行徑極其危險。根據CCTV畫面，嫌犯在跟蹤過程中不斷左顧右盼，確認四周無人後隨即戴上黑色頭套埋伏於巷弄。被害人發現被跟蹤後，於陽台大喊：

有變態跟蹤我！

該名蒙面男子才落荒而逃。

警方確認身分 「蒙面狼」涉犯跟騷法、公然猥褻

被害女子在男友陪同下，隨即前往錦和派出所報案並正式提告。警方獲報後不敢大意，立即擴大過濾周邊CCTV，迅速鎖定37歲高姓男子身份，並通知其到案說明。高嫌對其犯行供認不諱，全案已依《跟蹤騷擾防制法》及《公然猥褻罪》偵辦。

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