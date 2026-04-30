中澳外交與戰略對話　王毅籲客觀看待中國與太平洋島國合作

中共中央政治局委員、外交部長王毅4月29日在北京與澳洲外長黃英賢舉行第八輪中澳外交與戰略對話，雙方就包括台灣議題、中東局勢在內問題交換意見。



中國外交部公告稱，王毅表示，兩國外交部門近年來共同為中澳關係轉圜向好發展作出積極努力，外交戰略對話為增進互信、減少分歧、促進合作發揮積極作用，當前國際形勢變亂交織，不穩定不確定因素空前上升，中方願同澳方一道落實好兩國領導人重要共識，加強溝通協調，深化互利合作，鞏固兩國關係向好勢頭，把全面戰略夥伴關係真正落到實處，為地區和世界提供更多確定性。

王毅說，中澳雙方要保持高層交往，增進戰略互信，擴大合作領域，不斷為兩國關係增添積極因素。中澳人文交流符合雙方利益，兩國政府要多做有利於增進相互了解的事情，希望澳方切實保障中方人員安全和合法權益。中國同太平洋島國的友好合作堅持相互尊重、平等相待，致力於促進島國發展，不針對第三方，澳方應客觀理性看待。作為亞太經合組織輪值主席，中方願同包括澳方在內的各方加強合作，激活和振興亞太共同體進程，為亞太合作作出更大貢獻。

中共中央政治局委員、外交部長王毅2026年4月29日在北京與澳洲外長黃英賢舉行第八輪中澳外交與戰略對話，雙方就包括台灣議題、中東局勢在內問題交換意見。（中國外交部）

王毅表示，世界正經歷百年未有之大變局，單邊主義、霸權主義抬頭，人類社會面臨單邊還是多邊、對話還是對抗、和平還是戰爭的重要選擇。面對變局亂局，中國始終倡導和踐行多邊主義，堅定維護以聯合國為核心的國際體系。習近平主席提出四大全球倡議和人類命運共同體理念，順應世界各國呼聲，符合人類整體利益，是人間正道。中澳應該共同站在歷史正確一邊，站在多邊主義一邊，共同維護全球自由貿易體系和產供鏈穩定暢通，為熱點問題的政治解決發揮建設性作用，推動構建更加公正合理的全球治理體系。

黃英賢表示，澳方致力於發展對華關係，願同中方坦誠溝通、增進了解、加強合作、妥處分歧，澳中經濟高度互補，密切經貿等各領域合作有利於各自國家發展，符合雙方共同利益。澳方積極支持中國主辦亞太經合組織領導人非正式會議，太平洋島國不是任何國家的後院，澳方不排斥任何國家為島國發展開展合作。中國作為世界大國，為解決國際熱點問題發揮着不可或缺作用，澳方不贊成形成支配與被支配的不合理國際體系，願同中方共同維護國際規則、確保能源安全、促進世界和平穩定繁榮。

王毅深入闡述中方在台灣問題上的立場，強調絕不允許任何人把台灣從中國分裂出去，維護台灣和平穩定的關鍵在于堅決反對「台獨」。黃英賢則表示，澳方堅持一個中國政策，不支持「台獨」，希望台灣問題得到和平解決。