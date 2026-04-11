南澳總督、前駐華大使談中港　望共促紅酒貿易及人文交流

澳洲外交與貿易部近日邀請香港傳媒代表遠赴南澳州首府阿德萊德交流，獲現任南澳總督孫芳安（Frances Adamson）接見並進行交流。孫芳安曾在2010年代出任駐華大使，也跟香港淵源甚深，致力推動南澳州與中國內地及香港的貿易，還有學術與文化交流。近年中澳關係改善，不論國家與地方層面的貿易及人文交流都重新變得熾熱。



孫芳安於2011年至2015年間出任澳洲駐華大使，在其任內促成了談判了十年的中澳自貿協定（ChAFTA），其後她於2016至2021年任澳洲外交貿易部秘書長。她談及大約40年前，外交官生涯始於香港，當時職責是協助澳洲政府了解中國的改革開放。「四十年過去了，有些事情發生了變化，但香港人積極進取、勤奮努力的品質始終如一。對於香港能否繼續保持其金融中心的地位，絕大多數人的答案是：它過去是，將來也仍將是，這其中部分原因在於香港人具有很強的適應能力。」

她形容，自己較近一次訪港是2024年4月，當時疫情影響仍未完全消褪。澳洲與中國的雙邊關係一度有些緊張，但正逐步穩定下來。南澳州則為了香港的經濟合作制定了目標，2020年簽署的自貿協定將加速這些目標實現。

早幾年，中澳陷入猜忌與不穩定的一段低潮時期，直至現任總理阿爾巴尼斯上任，兩國關係始有好轉。外界認為，孫芳安在外交官生涯的尾段，適逢中澳關係因禁制華為5G、新冠調查及貿易等問題，中澳關係陷入低谷，她曾形容中國「缺乏安全感」，傾向猜疑受他人遏制。

這次談及中澳關係，孫芳安被問到是否認為仍存在經濟「脅迫」。孫芳安回答：「你（記者）所用的字眼，我認為在某段時期的確存在。」惟她亦指，自己在2024年訪華時在山東及北京受到熱烈的歡迎，重點在於彼此如何管控分歧，以達至互惠互利的成果。

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese，左）訪華，與中國國家主席習近平會面。圖為兩人2023年11月6日在中國北京人民大會堂碰面。（REUTERS）

記者問到，澳洲人如今對中國觀感如何，孫芳安說，自己從1980年代已見證着中國的變遷，在人類歷史上的發展成就非同凡響。至於對華觀感，孫芳安相信不同澳洲人自有不同答案，「但我知道在疫情期間，南澳州的商界人士，特別是與中國進口商關係非常密切的葡萄酒製造商，不能訪問中國令他們非常懷念。就中國在地區所扮演的角色而言，人們期待著中國，並對中國意圖尋求一份肯定。澳洲人希望維持和平與穩定。」

提到南澳州盛產的葡萄酒，孫芳安指中國消費者一直鍾情南澳的Shiraz，其中奔富的高端路線Penfolds Grange建立了良好的名聲，「阿得萊德是世界葡萄酒之都之一，我們很樂意繼續與中國葡萄酒業合作。我們的釀酒師可以通過在對方的國家釀造葡萄酒來分享知識--他們如何修剪葡萄樹，如何釀造葡萄酒。」

南澳是澳洲盛產葡萄酒的省份，尤其是Shiraz紅酒。（毛詠琪攝）

由2020至2024年中澳貿易戰期間，中國對澳洲出口支柱加徵關稅，葡萄酒、龍蝦、木材、紅肉等無一幸免。隨着關稅及限制撤銷，這些澳洲商品都迎來出口大反彈。孫芳安亦介紹，澳洲提供生鮮澳洲龍蝦與上等牛肉，只要打通物流，價格都極具競爭力。

阿德萊德：節慶與學術之都

適逢記者來到南澳之際，正值年度的文化盛事「阿德萊德藝穗節」（Adelaide Fringe），城市每個角落都被濃厚藝術及節慶氣息包圍——由馬戲到光影表演，棟篤笑到園遊會，還有各類電影節目及展覽。孫芳安說，香港人對於「活力」的標準甚高，但阿德萊德在節慶期間也做得相當不錯。

她又指，現時每年香港人到訪阿德萊德大約11000人，而目前約有1500名香港學生在南澳州留學。去年年底，香港與阿德萊德直航航線重啟（自疫情以來中斷5年），孫芳安希望隨着直航班次增加，也能帶動留學生數目上升。