美伊臨時協議進入最後階段　巴基斯坦官員：內容全面足以結束戰爭

協助調解美伊衝突的巴基斯坦官員5月23日（周六）透露，結束伊朗戰爭的臨時協議已進入最後階段，且協議內容「相當全面，足以結束戰爭」。此外，伊朗與巴基斯坦據報已向美國提交一份修訂後的方案，旨在結束戰爭並重新開放霍爾木茲海峽，而美方預計將於周日對此方案作出回應。



路透社引述消息人士報道，擬議的框架將分三個階段展開：正式結束戰爭、解決霍爾木茲海峽危機，以及開啟為期30天的談判窗口，以商討一項更廣泛的協議，且期限可進行延長。

2026年5月4日，伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas），圖為在霍爾木茲海峽航行的船隻。（Reuters）

伊朗方面表示，在其高級官員與巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）會晤後，伊朗正專注於最終敲定一份「諒解備忘錄」。

此外，一位阿拉伯官員向路透社透露，美國總統特朗普（Donald Trump）將於周六與沙特阿拉伯、卡塔爾、阿聯酋、約旦、埃及、土耳其及巴基斯坦的領導人通電話。