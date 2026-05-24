美媒：特朗普或周日決定是否重啟伊朗戰爭　達協議或開戰機率各半

據美媒Axios獨家報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月23日（周六）表示，他將於當日晚些時候與談判代表會面，討論伊朗的最新提議，並可能在周日決定是否重啟戰爭。特朗普還稱，能否達成一項好協議，還是將對方徹底摧毀，可能性各半。



報道指，特朗普將與中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）及女婿庫什納（Jared Kushner）會面，討論伊朗的最新回應，預計副總統萬斯（JD Vance）也將參加。特朗普表示，他只會接受涵蓋鈾濃縮以及伊朗現有鈾庫存處置等問題的協議。

2026年5月22日，美國總統特朗普（Donald Trump）從新澤西州（New Jersey）莫里斯敦機場登上空軍一號。（Reuters）

特朗普稱，「我認為有兩種可能：要麼我給他們比以往任何時候都更沉重的打擊，要麼我們簽署一項好的協議。」他承認「有些人更希望達成協議，而另一些人則希望恢復戰爭」，但他否認以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）對談判感到「擔憂」。

特朗普：與伊朗愈發接近達成協議

此外，特朗普周六接受哥倫比亞廣播公司（CBS）電話採訪時稱，美伊談判代表「愈發接近」達成最終結束戰爭的協議。他拒絕透露協議的具體細節，但表示「情況每天都在好轉」。

巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）與卡塔爾談判小組此前周五抵達伊朗斡旋。巴方在會談後表示，雖最終協議尚未敲定，但雙方「在達成最終共識方面取得了令人鼓舞的進展」。