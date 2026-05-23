伊朗議長唔巴基斯坦陸軍參謀長：伊軍力已重建 絕不妥協國家利益
撰文：林嘉敏
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伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）5月23日在德黑蘭會見巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）。在此期間，卡利巴夫表示伊朗軍力已重建，並絕不會在國家及民族權利上妥協。雙方會談後，穆尼爾結束訪伊行程，離開德黑蘭。
卡利巴夫表示，伊朗武裝部隊在停火期間重建能力，已進入戰備狀態，並警告如果美國「愚蠢地重啟戰爭」（foolishly restarts the war），後果將「更加沉重且痛苦」（more crushing and bitter）。
同日，伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）表態，否認伊美接近達成協議的說法。他強調，雙方分歧「深刻且重大」（deep and significant），外交談判需時間，目前斷言協議達成為時過早。
伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）則表示，儘管對美國抱有深深的不信任感，伊朗仍以認真負責地參與外交，以尋求合理公正的結果。
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