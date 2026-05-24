美伊擬議協定曝光　以色列斥條款「非常之差」

針對美國與伊朗正在協商的臨時協定，以色列政府表達強烈憂慮，認為媒體披露的協定條款「對以色列極為不利」，甚至將它形容為「糟糕透頂」。



綜合《以色列時報》和新華社報導，以色列第12頻道電視台以一名不願公開姓名的以方官員為消息源報道，美國總統特朗普（Donald Trump）的特使威特科夫（Steve Witkoff）正竭力勸說特朗普接受協定。

以方認為威特科夫「幾乎不惜一切代價也要達成協定，並向特朗普施加巨大壓力，阻止戰爭重啟」。

報道稱，如果國際媒體披露的協定條款屬實，那麼對以色列而言則「糟糕透頂」，「很難想像特朗普會同意」。 協商中的協定與內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的公開言論大相徑庭，與特朗普幾個小時前的公開言論也背道而馳。

2026年5月22日，美國紐約州薩芬市，總統特朗普（Donald Trump）在羅克蘭社區學院發表演說後揮手致意。（Reuters）

不過，特朗普星期六在社媒發文稱，他當天單獨與內塔尼亞胡通了電話，同樣「非常順利」。

根據媒體披露的協議條款，伊朗將以重新開放霍爾木茲海峽為條件換取經濟利益，包括美國解除海上封鎖、逐步放鬆對伊制裁尤其是解凍部分伊朗資產等，而伊朗核計劃以及濃縮鈾處置將稍後一步討論。

第12頻道電視台說，伊朗彈道導彈計劃甚至不在談判議程內。

不過，第12頻道電視台強調，特朗普與內塔尼亞胡依舊保持密切協調，彼此沒有隔閡。

特朗普當天同沙特阿拉伯、卡塔爾、阿聯酋、巴林、科威特、阿曼以及埃及、約旦、土耳其領導人舉行「電話峰會」，討論協商中的臨時協定。 以色列時間當晚，內塔尼亞胡將與特朗普通話。

本文獲《聯合早報》授權轉載

