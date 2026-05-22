阿拉伯電視台駁斥伊媒報道 否認「美伊達成協議草案」消息源頭
撰文：蕭通
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伊朗勞工新聞通訊社（ILNA）5月21日於Telegram轉載阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）的訊息，稱在巴基斯坦斡旋下，美伊已達成協議的最終草案，預計將在未來數小時內公布。不過，總部設在沙特的阿拉伯衛星電視台隨後駁斥伊媒說法，稱有關美伊就協議草案達成共識的報道失實，伊媒在未經核實情況下，錯指消息來自該電視台。
半島電視台（Al Jazeera）同日引述消息稱，巴基斯坦官員正密集斡旋，談判人員非常接近達成協議，目前正起草文本，但最終能否達成協議仍言之過早。另有巴基斯坦參議員表示，該國正致力促使各方減少分歧、達成協議、結束戰爭。他認為，美伊談判正朝著正確的方向發展，並對此持樂觀態度。
ILNA轉發的草案內容包括：
* 立即在所有戰線全面停火；
* 雙方相互承諾不以基礎設施為攻擊目標；
* 波斯灣和霍爾木茲海峽的航行自由，透過聯合監測機制得到保障；
* 作為伊朗遵守協議條款的交換條件，制裁將逐步解除；
* 未解決問題的談判應在最多7天內開始。
伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）同日表示，現階段的談判重點是結束包括黎巴嫩在內的所有戰線的衝突。媒體關於核問題的說法，即包括濃縮鈾的報道都只是猜測，缺乏可信度。他又稱，有關談判細節的準確信息，將由授權官員和談判團隊發言人提供。
伊朗學生通訊社（ISNA）此前報道，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）當日將前往德黑蘭，加快磋商進展。報道指會談重點在於潛在協議的整體框架、技術細節，以及建立互信的措施。
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