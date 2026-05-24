紐時：美方官員透露美伊協議內容　當中包括伊朗同意放棄高濃縮鈾

紐約時報引述兩名美國官員報道，伊朗與美國擬議協定的一個關鍵要素是，德黑蘭方面明確承諾放棄其高濃縮鈾庫存，惟具體細節目前尚未清楚。



特朗普5月23日表示，美國即將與伊朗達成協定，以結束戰爭並重新開放霍爾木茲海峽。 但他未提供任何細節，目前尚不清楚達成的協定是否還會有所變化。

美國官員表示，有關提案並未解決伊朗將如何放棄其庫存的具體問題，細節將留待下一輪關於伊朗核計劃的談判中討論。不過，伊朗承諾採取此舉的總體聲明對協議至關重要。

美國 2026年5月22日，唐納德·特朗普總統從美國新澤西州莫里斯敦的莫里斯敦機場出發，登上空軍一號，前往馬裡蘭州安德魯斯聯合基地。（Reuters）

對於特朗普宣佈的協定，伊朗尚未發表任何公開聲明。 報道指，伊方起初拒絕在初始階段就其高濃縮鈾庫存達成協定，要求將其推遲到談判第二階段。 但美國談判代表表示，他們通過中間人向伊朗明確傳達，如果不能在初始階段就該問題達成某種協定，美方將退出談判並恢復軍事行動。

據報，任何協議的關鍵部分均將涉及解凍伊朗在海外被凍結的數十億美元資產。美國官員表示，只有在達成最終核協議後，伊朗才能獲得美國及其盟友將納入重建基金的大部分資產，這將激勵伊方留在談判桌前達成協議。