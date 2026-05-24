美媒：美伊即將達成60天停火　傳免費開放海峽　美允許伊出口石油

美國和伊朗據報即將達成一份協議，其中包括將停火再延長60天，其間重新開放霍爾木茲海峽，並就伊朗核計劃展開談判。



美國Axios新聞網星期六（5月23日）引述一名美國官員報道，美伊雙方擬簽署一份有效期為60天的諒解備忘錄，經雙方同意可延期。

根據這名官員的說法，在60天有效期內，霍爾木茲海峽將「免費開放」，伊朗同意清除佈設在海峽的水雷，保障船舶自由通行。作為交換，美國將解除對伊朗港口的封鎖，並出台部分制裁豁免措施，允許伊朗自由出售石油。

這名官員補充說，美方堅持的核心原則是「以行動換鬆綁」。伊朗方面要求立即解凍資金、永久解除制裁，但美方表明，只有在伊朗作出實質性讓步後，這些訴求才會兌現。

2026年5月4日，伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas），圖為在霍爾木茲海峽航行的船隻。（Reuters）

諒解備忘錄草案內容包括：伊朗承諾永不謀求核武器，並同意就暫停鈾濃縮活動、轉移高豐度濃縮鈾庫存展開談判。

草案還明確，將結束以色列與黎巴嫩真主黨之間的衝突列為目標之一。

報道稱，這名美國官員提供當前草案的詳細框架，多名知情人士證實了其中大部分內容，但相關細節尚未得到伊朗方面核實。草案仍未最終敲定，談判依然可能破裂。

不過，這名官員透露，白宮希望在未來數小時內解決剩餘分歧，並在星期天（24日）公佈協議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

