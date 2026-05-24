伊朗據報提出暫停鈾濃縮10年　伊媒否認：美伊談判僅聚焦結束戰爭

美國與伊朗繼續進行談判之際，沙特阿拉伯電視台（Al Arabiya）稱伊朗提出10年內暫停鈾濃縮至3.6%以上的建議。對此，伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）23日引述消息人士否認該說法，稱相關報道「完全錯誤」。



據沙特阿拉伯電視台，伊朗除了提出上述提議外，還同意稀釋國內濃度超過20%的鈾。

2026年5月16日，美國華盛頓特區，伊朗裔美國人和伊朗全國抵抗委員會的支持者，在美國國會大廈附近舉行遊行。（Reuters）

該消息人士否認該報道的內容，並強調美國與伊朗之間的資訊傳遞和對談重點基本上都集中在結束戰爭的問題上，並沒有討論任何有關核問題的細節。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前曾表示，美國即將與伊朗達成協定，以結束戰爭並重新開放霍爾木茲海峽，惟未進一步提供任何細節。

這張路透社2025年1月15日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）的3D列印微模型和美國、伊朗國旗。（Reuters）

《紐約時報》後來引述兩名美國官員，伊朗與美國擬議協定的一個關鍵要素是，德黑蘭方面明確承諾放棄其高濃縮鈾庫存，惟具體細節目前尚未清楚。