巴基斯坦載有軍人列車遭炸彈襲擊　至少24死　俾路支解放軍認責

巴基斯坦俾路支省首府奎達（Quetta）一列火車5月24日遭炸彈襲擊，至少24人死亡，逾50人受傷。分離主義組織俾路支解放軍（BLA）承認責任，稱其襲擊目標是一架載有士兵的列車。



美媒及法媒報道，一名官員透露，該列車載有軍人及其家屬，當時正從奎達開往白沙瓦（Peshawar）。事發時，列車剛經過訊號燈，便遭一輛裝滿炸藥的汽車撞上，引發巨大爆炸。

2026年5月24日，巴基斯坦俾路支省首府奎達（Quetta）一列車遭炸彈襲擊，人們聚集在鐵路附近搜尋倖存者。（Reuters）

據網上圖片及影片，爆炸導致列車部份車廂翻覆並起火，濃烈黑煙沖天而起。爆炸威力巨大，波及到附近建築及車輛。事後人們用擔架抬着受害者離開脫軌車廂，而政府安全人員則在一旁警戒。

對此，巴基斯坦總理夏巴茲（Shehbaz Sharif）強烈譴責襲擊，稱事件導致無辜生命慘遭殺害，並造成多人受傷。

巴基斯坦俾路支省首府奎達（Quetta）一列火車2026年5月24日遭炸彈襲擊，至少24人死亡，逾50人受傷。爆炸威力巨大，波及到附近建築及車輛。（Reuters）

俾路支解放軍尋求俾路支省脫離巴基斯坦獨立，經常襲擊處於該地區的政府安全部隊及機構。