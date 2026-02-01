巴基斯坦南部多地遇襲　21平民及安全人員死亡　俾路支解放軍認責

巴基斯坦南部的俾路支省（Balochistan）多地1月31日清晨起接連遭到武裝份子襲擊，遇襲目標包括政府辦公室、監獄、警局、準軍事設施及銀行等等。當局表示，至少11名平民及10名安全人員在衝突中死亡，另擊斃對方67名武裝人員。巴基斯坦分離主義組織俾路支解放軍（Balochistan Liberation Army）承認責任。



路透社報道，俾路支解放軍31日表示，他們當天在俾路支省各地同時發動協同襲擊，並聲稱他們打死84名政府安全人員。安全官員則指，武裝份子曾對俾路支省首府奎達（Quetta）和港口城市瓜達爾（Gwadar）在內的多個城區發動攻擊。

2026年1月31日，巴基斯坦俾路支省首府奎達（Quetta），武裝分子對當地發動襲擊後，有義工在當地一間醫院用擔架搬運死者遺體。（Reuters）

高級警官拉赫曼（Atta-ur-Rehman）稱，武裝分子當日在瓜達爾襲擊了一個外籍勞工營地，造成11平民死亡，包括5名成年男子、3名成年女子和3名兒童。安全部隊則後在當地擊斃了6名武裝分子。

巴基斯坦當局稱，武裝份子一度封鎖了奎達部份地區的道路，但他們後來表示安全部隊已重新控制局勢。

2026年1月31日，巴基斯坦俾路支省首府奎達（Quetta），武裝分子對當地發動襲擊後，巴基斯坦軍方士兵聚集在現場戒備。（Reuters）

巴基斯坦內政部長Mohsin Naqvi在一份聲明中譴責襲擊，並讚揚安全部隊成功擊退了襲擊。安全官員則表示，部隊已對攻擊事件做出有效反應，針對武裝份子清剿行動仍在進行中。

在這次襲擊發生的前一天，巴基斯坦軍方表示，他們在俾路支省發動了兩次突襲，擊斃了41名武裝分子。