巴基斯坦中資車隊遇襲　俾路支解放軍+巴塔多次針對中國公民企業

巴基斯坦中資企業卡西姆港發電有限公司的車隊10月6日在卡拉奇機場（Karachi Airport）附近遇炸彈襲擊，中國駐當地大使館證實2名中國人喪生，另外1名中國人受傷。巴基斯坦分離主義組織俾路支解放軍（Balochistan Liberation Army）承認責任，而今次已是2024年內第4宗針對中國人或中資機構的襲擊。



俾路支省是巴基斯坦最大的省份，當地資源豐富，但經濟貧困。中國在俾路支省投入大量資金，包括一個深水港以及一個金銅礦項目，是是一帶一路項目中巴經濟走廊中的重要組成部分。

不過俾路支解放軍多次在當地發動襲擊，企圖阻止發展中巴經濟走廊的項目，包括在今年3月20日，多名俾路支分離主義武裝分子襲擊中國營運的瓜達爾港（Gwadar Port），他們與安全部隊駁火後全數被擊斃。俾路支解放軍其後承認責任。

巴基斯坦俾路支省（Balochistan）瓜達爾港（Gwadar Port）法基爾橋（Faqeer Bridge）8月13日早上發生針對中方工程師的襲擊事件。巴國分離組織俾路支解放軍（BLA）承認責任。圖為社交媒體X（前稱Twitter）流傳的影片截圖。

該組織曾於8月26日發動大規模襲擊，該國俾路支省的警察局、鐵路和高速公路成為目標，事件一共造成超過60人喪生。總理夏巴茲・謝里夫（Shahbaz Sharif，下稱夏巴茲）批評，事件意在破壞伊斯蘭堡與北京之間的關係。

中國駐巴基斯坦領事館曾在2018年受襲，就事件承認責任的武裝組織俾路支解放軍（Balochistan Liberation Army）在Twitter發布三名「人肉炸彈」的遺照。（俾路支解放軍Twitter帳戶）

另外一個載有中國工程師的車隊3月26日於西北部遭自殺式3炸彈襲擊，造成6人喪生，當中包括5名中國公民及1名巴基斯坦司機。夏巴茲事後前往達蘇水電站項目營地探望中國工人，重申巴方將不惜一切代價追捕真兇，不遺餘力保護在巴中國公民和項目安全。

巴基斯坦反恐部門指，事件由巴基斯坦塔利班（Tehreek-e-Taliban Pakistan，TTP，簡稱「巴塔」）組織策動，指他們一直接受身處阿富汗的巴塔領導人指示。