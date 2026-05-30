老撾7男赴岩洞淘金被困逾一周　5名男子獲救2人生死未卜｜有片

老撾賽宋奔省（Xaisomboun）7名男子為淘金進入洞穴後因洪水被困逾一週，截至當地時間周六（30日）下午，已有5名男子獲救，另2人仍下落不明。



網上傳出首名男子獲救的畫面：

參與救援的泰國洞穴潛水員Kengkard Bongkawong在社交平台Facebook上發文確認，繼周五深夜救出一名被困男子後，周六再有4人成功獲救。

現場片段顯示，4名獲救老撾男子身穿沾滿泥濘的衣服、頭戴電筒從洞穴走出。他們脫險後神情激動，部分人喜極而泣。這5人早於周三已被尋獲，惟一直受困至近日才成功脫險。

據英國廣播公司（BBC）報道，救援潛水員27日已在距離洞口300米處發現這5名男子。另有兩名男子仍然下落不明。

27日拍到的畫面顯示，五名男子渾身泥濘，狼狽不堪，告訴救援人員他們胸口疼痛，飢腸轆轆。

專家此前曾計劃抽乾洞穴內的水令其脫險未果，救援人員遂探討教授被困者學習水肺潛水，然後遊出水面。目前尚不清楚幾名是如何獲救的，但救援人員表示稍後將進行解釋。

這次救援行動與2018年泰國青年足球隊被困洞穴18天的事件類似。來自泰國、印尼、法國和澳洲的專業潛水員早前已抵達老撾，提供額外的專業技術支援。